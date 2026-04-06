Графики на вторник: будут ли отключать свет в Украине 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, во всех регионах с 7 до 11 часов будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает"Укрэнерго".
При этом отключения света для населения не прогнозируются.
Диспетчеры энергосистемы напомнили, что вынуждены применять ограничения для промышленности из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Вместе с тем, энергетики напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и посоветовали следить за официальной страницей соответствующего облэнерго.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
Сегодняшний день показал, насколько изменчивой может быть ситуация в энергетике. Несмотря на то, что "Укрэнерго" не прогнозировало отключений света для населения или применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, днем 6 апреля в Киевской, Житомирской областях и в столице были введены аварийные отключения.
Более того, в Житомирской области с 18:00, по данным"Житомироблэнерго", введен график почасовых отключений для населения.
Также график отключений с 18:00 действует в Черкасской области, по информации"Черкассыоблэнерго".
Атаки РФ на энергетику
Россия, несмотря на потепление, продолжает систематически атаковать энергетику Украины. В результате очередной атаки часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остались без света.
В конце прошлой недели "Укрэнерго" было вынуждено вернуть графики почасовых отключений света для населения и усилить ограничения для бизнеса.
Как пояснил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, это произошло из-за резкого сокращения импорта электроэнергии из ЕС, погодных условий и ремонтов на энергоблоках АЭС.