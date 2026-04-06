Россия сокрушительно атаковала энергетику Украины: жители пяти областей без света

Россия в очередной раз атаковала энергетические объекты Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики.

Как отметили в энергетическом ведомстве, самая сложная ситуация с освещением - в Черниговской области.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – отмечается в сообщении.

Несмотря на это, почасовых отключений электроэнергии 6 марта в Украине не ожидается.

Энергетики также призвали украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – объяснили в Минэнерго.

В"Черниговоблэнерго" уточнили, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Из-за этого без света остались более 76 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

Россия, несмотря на потепление, продолжает систематические атаки на энергетику Украины. В результате российской атаки в ночь на 6 апреля город Славутич Киевской области временно остался без света.

Впрочем, и без новых российских атак в конце прошлой недели "Укрэнерго" было вынуждено вернуть графики почасовых отключений для населения и усилить ограничения для бизнеса.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, это произошло из-за снижения объемов импорта электроэнергии, ремонта энергоблоков АЭС и пасмурной погоды.

