Хуже всего ситуация в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, а также в столице.

По состоянию на 15 часов дня в четверг, 20 ноября, в некоторых регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии, почасовые графики отключений временно не действуют. Об этом сообщает ДТЭК со ссылкой на указание Укрэнерго.

Экстренные отключения введены для Киева, а также для Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении Укрэнерго, аварийные отключения электроэнергии внедрены в большинстве регионов Украины.

Ситуация в энергосистеме сейчас сложная. Как только ее удастся стабилизировать, аварийные отключения будут отменены, уверяют энергетики.

Ситуация в энергосистеме Украины сейчас

Большинство ТЭС в Украине повреждены из-за ракетно-дронных ударов российских оккупационных войск и не способны производить достаточно электроэнергии, сообщает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, степень повреждения объектов варьируется от 30% до 70%.

Еще в начале прошлой недели производство электроэнергии на ТЭС фактически прекратилась. Для прохождения зимнего сезона Украина будет рассчитывать в первую очередь на 9 рабочих блоков АЭС, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

