РФ уступает НАТО в обычных вооруженных силах и делает ставку на альтернативное оружие, - BI

НАТО воспринимает Россию как серьезную угрозу, несмотря на то, что Москва значительно уступает Альянсу по количеству военнослужащих.

Россия делает ставку на свои подводные лодки и экспериментальное ядерное оружие, чтобы компенсировать меньшую численность своих вооруженных сил по сравнению с НАТО. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен в комментарии для Business Insider.

Подводные лодки

По словам Андерсена, асимметрия между российскими вооруженными силами и вооруженными силами 32 стран-членов НАТО, которые обладают гораздо большей конвенциональной мощью, подтолкнула Москву к тому, чтобы уделять приоритетное внимание более нетрадиционным возможностям.

"Мы сталкиваемся с широким спектром проблем", - сказал он.

В издании отметили, что Россия, по оценкам, имеет более 1,1 миллиона военнослужащих в действующей армии, что меньше, чем у США, где насчитывается 1,3 миллиона военнослужащих. Более того, РФ несет огромные потери в ходе полномасштабной войны против Украины.

Россия уступает НАТО по обычным вооруженным силам, но военные лидеры Альянса по-прежнему рассматривают Москву как угрозу. По словам Андерсена, одной из сильнейших сторон РФ являются ее подводные силы.

В издании напомнили, что Россия имеет один из крупнейших в мире подводных флотов, насчитывающий более 60 субмарин, некоторые из которых способны запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Андерсен подчеркнул в разговоре с журналистами, что Россия не может конкурировать с интегрированным надводным флотом НАТО, оснащенным современными военными кораблями и авианосцами, поэтому страна уделяет приоритетное внимание подводным силам.

"Подводные лодки по своей сути являются асимметричным оружием. Подводный мир - это последнее место на Земле, где можно спрятаться", - объяснил вице-адмирал.

Кроме того, представитель Объединенного морского командования НАТО коммандер Арло Абрахамсон рассказал журналистам, что Россия регулярно направляет подводные лодки в Арктику и на Крайний Север. Он отметил, что Альянс внимательно следит за этой деятельностью.

Ядерное оружие

В издании добавили, что РФ также разрабатывает системы вооружений, некоторые из которых испытываются в Арктике. Андерсен в разговоре с журналистами поделился, что среди такого экспериментального оружия были крылатая ракета и ядерная торпеда.

В октябре Минобороны РФ сообщало об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем 9М730 "Буревестник" и автономной торпеды "Посейдон". Эти виды оружия являются двумя из шести экспериментальных "супероружий", которые были представлены в 2018 году российским диктатором Владимиром Путиным, отметили в издании.

"Можно утверждать, что, учитывая то, что Россия традиционно увязла в Украине и может выйти из войны в Украине ослабленной, ядерное оружие имеет для России относительно большее значение как ключевой элемент любых амбиций великой державы, которые она может иметь", - сказал Андерсен журналистам.

Российскому флоту передали новую подводную лодку - что известно

Напомним, что в конце 2025 года на Адмиралтейских верфях ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) состоялась церемония ввода в состав Военно-морского флота РФ дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада".

Дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки" является третьей субмариной этого проекта. Такие лодки предназначены для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также для ведения разведки.

