В ОП выступили за ограничение мессенджера Telegram в Украине

Украинские спецслужбы должны ограничить использование мессенджера Telegram. Такое заявление сделала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в кулуарах встречи YES.

"Вы слышали министра Клименко, вы слышали других высокопоставленных чиновников, которые не из интернета и не из СМИ знают, что на самом деле происходит, и как Россия бьет нас именно через Telegram-каналы, потому что это единственная платформа, которая позволяет анонимность. И в данном случае государство должно защищаться", – цитирует ее издание LB.ua.

Верещук отметила, что в Верховной Раде готовы принять соответствующее решение – в законодательном поле есть ряд наработок.

"Это должен быть ряд шагов, в том числе и Верховной Рады. Мы правовое государство, и должна быть законодательная основа, в данном случае тоже через законодательное поле. И Верховная Рада, насколько я знаю, готова принять. Есть определенные наработки в законодательном поле – это комитет господина Никиты Потураева, они давно над этим работают, потому что очевидно – проблема не новая", – добавила заместитель руководителя ОП.

Ограничение Telegram в Украине

Ранее идею об ограничении работы мессенджера Telegram в Украине поддержал и министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, фактически половина мер по вербовке украинцев происходит именно через "Телеграм".

Народный депутат от "Голоса", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что технические возможности для запрета Telegram в Украине есть. Однако наиболее вероятным вариантом является деанонимизация пользователей.

