Путин утверждает, что по Днепру прилетела ракета, о которой до сих пор никто не слышал.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что утренний удар по Днепру был нанесен новейшей российской ракетой "Орешник". Скорее всего, это просто другое название неоднократно упоминавшейся РС-26 "Рубеж", пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики отмечают, что до сих пор в открытом доступе вообще никогда не фигурировала российская ракета с названием "Орешник". Однако хорошо известно, что в России любят придумывать по несколько разных названий для одного и того же "вундерваффе".

"Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей", - говорят аналитики.

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В частности, в Defense Express приводят пример крылатой ракеты Х-101, которую иногда россияне обозначают как "Изделие 504". Хотя на практике используют преимущественно индекс Х-101.

"В использовании обозначения "Орешник" Кремль явно преследовал цель психологического воздействия на страны Запада, а именно - создать впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились новые и до этого момента неизвестные ракетные способности, что в свою очередь должно работать на запугивание цивилизованного мира", - добавляют аналитики.

Российский удар по Днепру

Как писал УНИАН, накануне в украинском информационном пространстве распространилась информация о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Это достаточно новая российская ракета, вероятно, принятая на вооружение где-то в 2017-18 году, но в серийное производство она вроде бы так и не пошла.

Сегодня утром Россия действительно нанесла удар по Днепру ракетами нескольких типов. Среди них была и "межконтинентальная баллистическая ракета" неназванного типа. В Воздушных силах заверили, что обошлось без существенных последствий.

А уже под вечер с заявлением выступил российский диктатор Путин и, пересыпая речь угрозами, сообщил, что по Днепру ударили до сих пор никому неизвестным "Орешником".

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