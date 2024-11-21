Российский диктатор Владимир Путин заявил, что утренний удар по Днепру был нанесен новейшей российской ракетой "Орешник". Скорее всего, это просто другое название неоднократно упоминавшейся РС-26 "Рубеж", пишет военно-аналитический портал Defense Express.
Аналитики отмечают, что до сих пор в открытом доступе вообще никогда не фигурировала российская ракета с названием "Орешник". Однако хорошо известно, что в России любят придумывать по несколько разных названий для одного и того же "вундерваффе".
"Не исключено, что это обозначение "Орешник" вполне могло фигурировать в рабочей документации в рамках работы над "изделием", которое более известно собственно как РС-26 "Рубеж". Такая "двойственность" для российского ВПК вполне в порядке вещей", - говорят аналитики.
В частности, в Defense Express приводят пример крылатой ракеты Х-101, которую иногда россияне обозначают как "Изделие 504". Хотя на практике используют преимущественно индекс Х-101.
"В использовании обозначения "Орешник" Кремль явно преследовал цель психологического воздействия на страны Запада, а именно - создать впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились новые и до этого момента неизвестные ракетные способности, что в свою очередь должно работать на запугивание цивилизованного мира", - добавляют аналитики.
Российский удар по Днепру
Как писал УНИАН, накануне в украинском информационном пространстве распространилась информация о том, что Россия якобы готовится нанести удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Это достаточно новая российская ракета, вероятно, принятая на вооружение где-то в 2017-18 году, но в серийное производство она вроде бы так и не пошла.
Сегодня утром Россия действительно нанесла удар по Днепру ракетами нескольких типов. Среди них была и "межконтинентальная баллистическая ракета" неназванного типа. В Воздушных силах заверили, что обошлось без существенных последствий.
А уже под вечер с заявлением выступил российский диктатор Путин и, пересыпая речь угрозами, сообщил, что по Днепру ударили до сих пор никому неизвестным "Орешником".