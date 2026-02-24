Россия осуществляет теракты в Украине, используя тактику 'Аль-Каиды', - СМИ

Для совершения терактов враг пытается вербовать украинцев онлайн.

Россия осуществляет теракты в Украине, используя тактику террористической организации "Аль-Каида". Ее повторением фактически стала атака на полицию во Львове 22 февраля.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, в свое время террористическая организация создала тактику "двойного взрыва", чтобы теракты приводили к максимальному количеству жертв.

Сейчас же страна-агрессор Россия пользуется примером "Аль-Каиды". А саму операцию по осуществлению терактов на территории Украины еще несколько лет назад санкционировал российский правитель Владимир Путин.

"Еще в 2023 году Путин санкционировал реализацию так называемого плана "Диверсионный шум". Цель этого плана – это масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины, и таким образом россияне пытаются посеять панику и расшатать ситуацию в нашей стране, и дестабилизировать общество изнутри", – пояснил Дехтяренко.

Спикер СБУ добавил, что для совершения терактов оккупанты пытаются вербовать граждан Украины в Сети. По его словам, в чат-бот, где можно сообщить о таких попытках, в общей сложности поступило более 18 тысяч обращений.

Теракты в Украине

Напомним, ночью 22 февраля во Львове прогремели взрывы. В центре города произошел теракт – погибла 23-летняя полицейская, большое количество правоохранителей пострадали.

Подозреваемую в совершении теракта задержали. 33-летней женщине уже избрали меру пресечения – арест без права на залог. Впоследствии стало известно, что у подозреваемой была 18-летняя сообщница. Девушку задержали в Харькове и доставили во Львов, она уже дала показания.

Вечером 23 февраля теракт произошел в Николаеве. Пострадали полицейские, которые приехали на пересменку. Взрыв прогремел на территории неработающей АЗС, которая находится вблизи административного здания.

В тот же вечер еще один теракт произошел в Днепре – взрыв прогремел прямо в райотделе полиции. Взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены здание и автомобиль.

