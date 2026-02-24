В 2026 году количество погибших с обеих сторон может превысить полмиллиона, - NYT

Украина потеряла больше солдат в процентном отношении к численности населения в условиях войны, чем Россия.

Хотя президент России Владимир Путин хвастается успехами россиян на поле боя, через четыре года после вторжения в Украину его войска понесли, пожалуй, самые тяжелые потери, которые любая великая держава понесла в конфликте со времен Второй мировой войны, пишет The New York Times.

Издание отметило, что нет никаких признаков того, что конфликт становится менее смертоносным, поскольку Украина стремится использовать новые технологии на поле боя, чтобы повысить цену завоеваний России.

В статье говорится, что по оценкам, количество погибших за все время войны среди российских и украинских бойцов может превысить полмиллиона в 2026 году. Причем больше смертей будет именно в России из-за наступательной операции.

Видео дня

Подчеркивается, что количество солдат, погибших в войне, остается строго охраняемой тайной для обеих сторон, поскольку Москва и Киев стремятся избежать проявления слабости.

Некоторые оценки указывают на то, что Украина потеряла больше солдат в процентном отношении к численности населения в условиях войны, чем Россия. Это даже при том, что общие потери России были гораздо больше.

Приводятся данные, что количество погибших российских военнослужащих в пять раз превышает потери, понесенные американскими вооруженными силами во время войны во Вьетнаме.

Издание рассказало, что журналисты независимого российского информационного агентства Mediazona и российской службы BBC опубликовали во вторник, 24 февраля, новые результаты своих исследований, которые продолжались с первых месяцев вторжения, по подсчету количества погибших российских солдат.

Объясняется, что их подсчеты основаны на проверенных именах в некрологах, захоронениях на кладбищах, сообщениях родственников в социальных сетях, документах о наследстве и других данных российского государства.

По их данным, подтверждено до 200 186 смертей россиян. Однако журналисты подчеркнули, что эта цифра "остается консервативной минимальной, а не максимальной".

Они идентифицировали почти 27 000 российских городов, поселков и сел, которые отправили в Украину солдат, и которые в результате погибли.

Центр стратегических и международных исследований, базирующийся в Вашингтоне, заявил, что Россия потеряла на поле боя до 325 000 человек.

Издание поделилось, что эта цифра кажется обоснованной, учитывая подтвержденные данные Mediazona и российской службы BBC, которые не полностью отражают потери на поле боя в 2025 и 2026 годах.

"Ни одна великая держава не понесла таких значительных потерь со времен Второй мировой войны", – заявил главный автор исследования C.S.I.S Сет Джонс.

Он добавил, что исключением могут быть потери Китая во время Корейской войны, хотя оценки по этому конфликту значительно расходятся.

В публикации указывается, что исследование C.S.I.S оценило количество раненых и погибших с российской стороны, которых часто называют вместе жертвами, в 1,2 миллиона человек.

В понедельник, 23 февраля, президент РФ встретился в Кремле с вдовами погибших солдат, а во вторник, 24 февраля, то есть в годовщину вторжения России в Украину, в речи перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) он заявил, что "российская разведка должна приложить больше усилий для защиты российской родины от украинских атак".

В то же время, как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в которой подчеркнул стойкость украинцев. Он также принял в Киеве высокопоставленных европейских лидеров и посетил импровизированный мемориал на центральной площади столицы.

Также Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп посетит Украину, чтобы увидеть ее страдания.

Издание отметило, что в отчете C.S.I.S. приведена информация, что с начала войны от 500 000 до 600 000 украинских военнослужащих были ранены, погибли или пропали без вести. Добавляется, что от 100 000 до 140 000 из них погибли, что примерно в два-три раза превышает цифры, обнародованные Зеленским в начале этого месяца.

В материале рассказывается, что Киев пытается компенсировать потери, поскольку система призыва в армию отстает, а дезертирство еще больше усложняет ситуацию с кадрами.

По словам украинских офицеров, по этой причине они не могут должным образом укомплектовать свои оборонительные линии. Что касается России, то ей удалось компенсировать свои потери с помощью системы набора, которая базируется на больших премиях за вступление в армию и привлечении осужденных. К тому же, напоминает издание, население России более чем в четыре раза превышает население Украины.

"Сейчас самой большой проблемой для украинцев является численность. В этом нет никаких сомнений", - рассказал автор исследования CSIS.

Чтобы компенсировать этот недостаток, как отмечает издание, Украина стремилась нанести вражеским силам потери, которые бы равнялись или превышали те, которые Россия может заменить.

Констатируется, что хотя эта цель и оказалась недостижимой в течение большей части войны, украинские и европейские чиновники заявляют, что сейчас баланс может меняться.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Bloomberg, ссылаясь на оценки западных чиновников, считает, что главе Кремля, вероятно, будет сложно начать крупное наступление против Украины в ближайшие месяцы. Причиной они называют рост потерь в рядах армии российских оккупантов. Уже три месяца подряд потери превышают количество новобранцев. Приводятся данные, что Россия в настоящее время способна мобилизовать от 30 000 до 35 000 человек ежемесячно. Однако, как рассказали чиновники, эти темпы не перекрывают реальных потерь на поле боя. Не исключено, что из-за этого Россия будет вынуждена прибегнуть к более широкой мобилизации, но Путин избегает этой ситуации после того, как объявил призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году.

Также мы писали, что генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуж заявил, что Силам обороны Украины за 4 года полномасштабной войны удалось уничтожить более 1,2 миллиона оккупантов. Маломуж отметил, что это фактически численность двух российских армий. Он рассказал, что в 2022 году на Украину наступало 650-тысячное российское войско, которого на сегодняшний день уже нет. Генерал поделился, что все, что сегодня есть у российских оккупантов на фронте, – это мобилизованные, набранные по различным контрактам военные, которые не обладают той боеспособностью.

Вас также могут заинтересовать новости: