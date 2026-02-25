С 2022 года Россия запустила по Украине 13000 ракет и 88000 дронов, - Игнат

Игнат добавил, что немало вражеской баллистики летело по Украине, которую сегодня может перехватывать система Patriot.

С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила беспрецедентное количество воздушных атак на Украину, сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Telegram-канал Мы-Украина.

По его словам, Россия уже запустила по территории Украины 13 тысяч ракет, 88 тысяч дронов и более 120 тысяч КАБов.

"Глядя на эти цифры, трудно представить, сколько всего летело в Украину. Просто вдумайтесь: за время, когда даже бомбы не с первого года войны использовали, но уже сегодня только КАБов уже более 120 тысяч, а еще 13 тысяч ракет и 88 тысяч беспилотников", - поделился Игнат.

Видео дня

Он привел данные, сколько Воздушным силам и Силам обороны Украины удалось уничтожить российских ракет различных видов.

"Сколько ракет и дронов было сбито Воздушными силами и Силами обороны. Собственно, здесь речь идет о "Кинжалах", которых 86 было сбито в полном масштабе, более 700 крылатых ракет "Калибр", 2500 ракет Х-101 и их аналогов, 260 ракет "Искандер-К". Ну и далее, далее мы можем много перечислять этих типов - это и зенитные ракеты С-300, их очень много противник запустил по нашей территории", - отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

По словам Игната, немало вражеской баллистики летело по Украине, которую сегодня может перехватывать система Patriot.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что большая часть территории Украины остается без систем противовоздушной обороны, которые могут сбивать российские ракеты. Зеленский уточнил, что 80% территории нашей страны нет таких систем. В то же время, где они есть, президент Украины отказался сообщить. Также Зеленский пояснил, что его предыдущие заявления о ПВО не имели целью критиковать партнеров, он пытался таким образом привлечь внимание к реальной ситуации. По словам президента Украины, Киев продолжает искать возможности для усиления ПВО.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не достигла всех своих целей в войне в Украине, поэтому "будет идти дальше". По словам спикера президента РФ, оккупация части территории Украины является "обеспечением безопасности людей, которые жили и живут на Востоке Украины". Песков отметил, что это было основной целью начатой Россией войны. В то же время, он добавил, что РФ надеется на достижение своих целей "политико-дипломатическими средствами".

Вас также могут заинтересовать новости: