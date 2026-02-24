Счета за свет будут только расти: названы главные 'энергетические вампиры' в доме

Эта бытовая техника "съедает" ваши деньги, работая круглосуточно.

Некоторые бытовые приборы в вашем доме или квартире потребляют гораздо больше энергии, чем другие. Конечно же, это сказывается на счетах за коммунальные услуги.

Издание Futura sciences назвало бытовые приборы, которые вас "обкрадывают"

Холодильное оборудование возглавляет список наиболее энергоемких бытовых приборов. Один только холодильник потребляет почти четверть энергии в домохозяйстве. В зависимости от модели его годовое потребление колеблется от 200 до 500 кВтч.

При этом морозильная камера потребляет от 100 до 500 кВт·ч в год. И вот важная деталь: если ее не размораживать регулярно, то эта цифра может быстро вырасти. Всего лишь трехмиллиметровый слой инея может увеличить потребление энергии на 30%.

Как снизить энергопотребление этих приборов:

Замените старые модели на новые с рейтингом энергоэффективности A+++. Держите их подальше от источников тепла. Регулярно очищайте. Размораживайте не реже одного раза в год.

После холодильного оборудования, идут приборы, связанные с обогревом и уходом за бельем. Электрический обогреватель особенно требователен, его среднегодовое потребление составляет 3800 кВтч. Сразу за ним следует сушильная машина, которая может потреблять около 350 кВтч в год.

Стиральная машина потребляет в среднем 191 кВт·ч в год, а посудомоечная машина - около 240 кВт·ч в год.

По отдельности некоторые приборы могут казаться безобидными. Однако частое или непрерывное их использование может значительно повлиять на счета за коммунальные услуги, к примеру:

интернет-модем потребяет около 165 кВт·ч в год;

духовка – около 130 кВт·ч в год;

варочные панели – около 236 кВт·ч в год;

микроволновая печь – около 90 кВт·ч в год

Другие устройства, такие как чайники, кофеварки или пылесосы, потребляют меньше энергии, но в совокупности также могут нанести удар по кошельку.

Как уменьшить потребление энергии:

Отключайте устройства от сети, когда они не используются. Используйте удлинители с выключателями. Выбирайте короткие и экологичные программы. Регулярно обслуживайте бытовую технику.

Ранее УНИАН писал, какие приборы никогда не стоит оставлять без присмотра.

