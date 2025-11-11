По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, наработано более 14 схем резервных поставок "голубого топлива".

Министерство энергетики подготовило планы на случай дефицита "голубого топлива" в результате российских обстрелов. Этими планами предусматриваются сценарии резервного обеспечения населенных пунктов газом и введение ограничений в поставках разным типам потребителей. Об этом сообщил во время брифинга заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, наработано более 14 схем резервного снабжения газа.

"Мы используем для этого планирование распределения газа по высоким, средним и низким давлением. Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей - бытовые, не бытовые, промышленные потребители, у которых есть резервные типы питания", - пояснил Колесник.

Замминистра добавил, что ведомство разработало градацию потребителей на случай локального или общенационального уровня опасности и рассказал, каким образом может ограничиваться поставки "голубого топлива".

"Как происходит механизм? Во-первых, (осуществляется, - УНИАН) ограничение давления в данной системе. Второе - (проводится, - УНИАН) локализация последствий", - сказал он и добавил, что во время локализации происходит ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры.

На вопрос относительно очередности отключений газа в случае его дефицита, Николай Колесник отметил, что поставки "голубого топлива" населению будут ограничиваться в последнюю очередь. Заместитель министра прокомментировал:

"Да, население является последней очередью ограничений... Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности".

Николай Колесник добавил, что ситуация с обеспечением газом населения зависит также от количества точек подачи газа из труб высокого давления в определенный населенный пункт - чем их больше, тем больше уровень надежности обеспечения ресурсом города или села.

Атаки на газодобывающую инфраструктуру Украины

Россия интенсифицировала атаки по газовой инфраструктуре Украины. В ночь на 8 ноября состоялся девятый с начала октября целенаправленный удар по газовой инфраструктуре НАК "Нафтогаз Украины" с начала октября.

Из-за массированных российских атак Украина была вынуждена увеличить импорт газа и планировала закачать в газохранилища 4,6 миллиарда кубометров "голубого топлива".

После последних атак потребность в импорте газа возросла. 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще 750 миллионов долларов на закупку газа.

Атаки РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

