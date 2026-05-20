Из-за атак за тепло и горячую воду можно будет платить меньше: правительство приняло важное решение

Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Правительство уточнило механизм перерасчета коммунальных платежей за тепло и горячую воду. Так, в случае существенного ухудшения качества услуг из-за российских атак потребители смогут платить только 20% от стоимости услуги, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно", – подчеркнула она.

По словам главы Кабмина, решение позволит увеличить размер перерасчета с 20% до 80% для потребителей и четко учитывать фактический объем и качество предоставленных услуг. Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

Видео дня

При этом органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов – для восстановления поврежденной инфраструктуры.

Коммунальные услуги в Украине – главные новости

В январе 2026 года президент Владимир Зеленский заявлял, что украинцам, у которых не было отопления в квартирах из-за аварийной ситуации в энергетике, не будут начислять плату за услуги по тепло- и водоснабжению, а также вывоз бытовых отходов.

Премьер-министр Юлия Свириденко тогда же сообщила, что правительство приняло решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.

Вас также могут заинтересовать новости: