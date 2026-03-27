Кэшбэк на топливо: в правительстве объяснили, почему не снизили налоги на бензин и дизель

Алексей Соболев заявил, что топливный кэшбэк обходится государственному бюджету в 20 миллионов гривень в день.

В правительстве объяснили, почему решили отреагировать на стремительный рост цен на бензин и дизель, введя кэшбэк, а не снижая акцизы и НДС на топливо, которые составляют более 50% в розничных ценах на АЗС. Как ответил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству, снижение налогов привело бы к сокращению финансирования военных расходов.

"Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока. Изменения акцизов, которые ввели некоторые европейские страны: Италия, Испания, Австрия – ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны", – отметил министр.

Он также отметил, что от снижения акцизов выиграли бы преимущественно те, у кого больше автомобилей. Соболев добавил, что другой механизм – государственное регулирование цен на топливо на АЗС – привел бы к его дефициту и рыночным искажениям.

"Поэтому мы выбрали вариант с кэшбэком. С 20 марта по 1 мая украинцы смогут получить частичную компенсацию стоимости топлива, приобретенного на АЗС. Дизель – 15%, бензин – 10%, автогаз – 5% и не более 1000 гривень в месяц", – подчеркнул министр.

По его словам, топливный кэшбэк обходится госбюджету в 20 миллионов гривень в день, то есть 600 миллионов гривень в месяц. При этом министр отметил, что программа финансируется за счет других программ Минэкономики, то есть дополнительные средства из государственного бюджета не расходуются.

Он добавил, что потратить кэшбэк можно на оплату коммунальных услуг, украинских продовольственных товаров, книг, лекарств, а также на донаты. Как отметил министр, 75% расходов уходят именно на коммуналку.

"Видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность", – отметил Соболев.

19 марта премьер-министр Юлия Свириденко, представляя программу кэшбэка на топливо, заявила, что это решение позволит автовладельцам сэкономить от 2 до 11 гривень на каждом литре. По данным Минэкономики, по состоянию на 20 марта к программе присоединились более 20 сетей.

В то же время эксперты критикуют новую правительственную программу. Директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский назвал топливный кэшбэк диверсией.

Вас також можуть зацікавити новини: