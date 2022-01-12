Это предоставит возможность бесперебойных поставок газа собственной добычи для производства хлеба, муки, молока, масла и других продуктов.

Кабинет министров принял постановление, которым определил механизм обязательной продажи 20% газа собственной добычи производителям социально значимых продовольственных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, правительство утвердило порядок организации и проведения биржевых торгов по продаже природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования, основным видом деятельности которых является производство продовольственных товаров, имеют существенную социальную значимость.

"Это предоставит возможность бесперебойных поставок газа собственной добычи для производства таких товаров", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Таким образом, газодобывающие компании обязаны реализовать на бирже в пределах 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина, но не дольше чем до 1 мая 2022 года.

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Основными покупателями будут конечные потребители – производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины, перечень которых утвердит Минэкономики.

Производители продуктов и цены на газ:

В конце декабря производители пищевых продуктов заявили, что из-за сверхвысоких цен на газ они находятся на грани выживания.

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря 2021 года в ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

Цена на газ: