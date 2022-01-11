Компания добыла 13,7 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за январь-декабрь 2021 года добыла 13,67 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем за предыдущий год.

Как сообщает пресс-служба компании, в декабре 2021 года было добыто 1,109 млрд куб. м природного газа, что на 2,6 млн куб. м больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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"Кроме того, до конца декабря 2021 года компания обеспечила рост среднесуточной добычи газа до уровня 38,3 млн куб. м, что на 0,2 млн куб. м больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Добыча газа:

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа, из них около 14 млрд куб. м добывает компания "Укргазвыдобування", 6 млрд куб. м - частные компании, а еще 10 млрд куб. м импортируется из стран Европы.

В декабре 2021 года компания "Укргазвыдобування" заявила об открытии нового Моспановского месторождения в Харьковской области. По предварительным оценкам, его ресурсы составляют до 5 млрд куб. м газа. Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза - до 24 млрд куб. об.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.

По состоянию на 6 декабря 2021 года "Укргазвыдобування" за январь-ноябрь добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.