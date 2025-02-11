Стоимость оборудования составит не менее 600 млн евро.

Верховная Рада поддержала законопроект, который дает разрешение "Энергоатому" приобрести два атомных реактора у Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, за соответствующую правку проголосовал 261 нардеп. В частности, поддержали это решение фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Платформа за жизнь и мир", "За будущее", "Доверие" и "Восстановление Украины".

Отмечается, что данная поправка была внесена в законопроект №11392 по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности. Нардеп также отметил, что это пока означает разрешение только на покупку оборудования, а не на начало строительства.

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Развитие Хмельницкой АЭС: стоимость вопроса

В 2024 году глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что Украина надеется приобрести два ядерных реактора в Болгарии, с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

По его словам, если реактор будет доставлен вовремя и в полном объеме, "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два-три года.

Болгария ранее выставляла цену за два реактора на уровне 600 млн долл.

В то же время, ряд экспертов и народных депутатов утверждают, что общая стоимость этого проекта превысит 1 миллиард долларов.

Критика проекта

С самого начала идея достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС столкнулась со шквалом критики. В частности, эксперты критиковали стоимость и целесообразность проекта, реалистичность сроков строительства и риски усиления зависимости от РФ ввиду того, что реакторы, которые намерена приобрести Украина у Болгарии - российского производства.

Как отмечала эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная, данные реакторы отличаются от типа моделей, используемых в Украине, и для них не подходит топливо американской компании Westinghouse, из-за чего существует риск, что придется закупать российское топливо. Кроме того, у эксперта есть вопросы к комплектности реакторов, возможности их эксплуатации в Украине и реальной стоимости проекта, которая может оказаться значительно выше заявленной.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщал УНИАН, что сейчас не нужно направлять ресурсы на возведение новых мощностей атомной генерации. Поскольку эти ресурсы могут быть востребованы в других отраслях энергетики, которые больше требуют внимания.

Например, обеспечение физической защиты инженерных сооружений, в том числе тех, которыми занимается "Энергоатом". Потому что сами подстанции, которые неразрывно связаны с атомными реакторами, нуждаются в усилении этой защиты.

"На мой взгляд, чрезмерное увлечение этим проектом свидетельствует о личной заинтересованности отдельных лиц, в получении определенных средств: или из государственного бюджета, или из бюджета "Энергоатома". Других объяснений такому увлечению этим проектом трудно найти", - говорил Рябцев о достройке Хмельницкой АЭС.

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