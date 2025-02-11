Нардеп Инна Совсун не исключает, что эта история может подорвать поддержку партнерами украинского энергетического сектора.

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции происходит "покупка российского дерьма у болгар". Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Говоря о принятом парламентом законе, который якобы дает "зеленый свет" достройке ХАЭС, он отметил, что есть "абсолютно идиотская коррупционная идея", которая касается недостроенных блоков на Хмельницкой АЭС.

"Что предлагается. Говорят: "Давайте купим российское дерьмо, оно там есть в Болгарии, Болгария его купила за 600 миллионов, оно валяется, его там разбирали на части...". Но болгары умные люди и говорят: "Мы готовы это продать, но не дешевле, чем за то, что мы купили", – сказал депутат.

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В то же время, по его словам, "и эти препятствия не останавливали наших энергетических реформатов, и поэтому они пришли с этой замечательной идеей: "А давайте купим и будем туда вкладывать деньги для того, чтобы строить".

"Потому что, кроме покупки, эту коробочку надо и собрать. И это долго, дорого. Нет страны, которая это сделала меньше, чем за пять лет. Учитывая, сколько у нас строится Подольский мост и метро на Троещину, мягко говоря, не надо ожидать, что мы будем рекордсменами по большим проектам", – сказал Железняк.

По его словам, в соответствующем законопроекте все расчеты – от 2018 года. И цена там "условно, где-то под 100 миллиардов". Но с 2018 года цены изменились, доллар изменился, акцентировал нардеп.

Железняк рассказал, что строительство реакторов должно происходить в два этапа:

"Первый – мы берем деньги и покупаем российское дерьмо у болгар. За минимум 600 миллионов долларов или евро даже, если быть корректным. А второе, соответственно, все это привозим, строим, собираем".

Впрочем, отметил он, принятый закон касается только покупки. Потому что государство еще не разрешило строить энергоблоки.

"Они позволили проводку сделать между Болгарией и Украиной за деньги из бюджета, по факту... После того все это российское дерьмо, оно же и ядерные реакторы, которые Украина хочет купить, будет и дальше находиться на территории Болгарии, потому что парламент не позволил начать строительство и что-то с этим делать", – отметил Железняк.

Кроме того, он добавил, что на вопрос о том, зачем тогда сейчас, во время войны, отдавать деньги болгарам, ведь они "никому больше этот реактор не продадут, никому он в мире не нужен", ответ, что "так хочет президент".

Так, Железняк отметил, что приобретенные в Болгарии реакторы "нельзя будет сейчас устанавливать и для этого нужно будет отдельное голосование в парламенте, которое в ближайшее время не состоится".

В свою очередь, Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отвечая на вопрос о поддержке депутатами соответствующего закона, отметила, что "в Комитете изначально несколько удивились этой инициативе".

"Вопрос уже более полугода в зале парламента рассматривается. Все имеют все аргументы, все знают всю ситуацию, все так же в кулуарах честно говорят: "Мы не будем голосовать за строительство"... Потому что, мол, "мы не доверяем этому составу Министерства энергетики и этому руководству "Энергоатома"... И тогда я задаю вопрос: то зачем мы покупаем это?", – подчеркнула она.

По мнению Совсун, вся эта история может подорвать поддержку партнерами нашего энергетического сектора.

"Потому что им будет очень тяжело своим гражданам объяснить, почему они должны давать деньги на поддержку украинской энергетики, если у украинской энергетики, у системы есть лишних 600 миллионов..., чтобы сейчас взять и купить реакторы, которые прямо сейчас точно никаким образом Украине не помогут", – сказала депутат.

В то же время Олег Семинский, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, отметил, что "проголосовали очень государственную, очень важную штуку для Украины":

"Так сложилось, что эти блоки есть в Болгарии. Они им не нужны... А у нас ситуация, когда готов общестрой и нам негде в мире их купить".

Депутат подчеркнул, что "пикантность" ситуации в том, что разрешение на это со стороны Болгарии действует до 13 марта.

"И есть непредсказуемость, что могут прийти пророссийские силы в Болгарии и это разрешение отменить", – добавил парламентарий.

По словам Семинского, эти реакторы "такие же российские, как и украинские также".

"Напомню вам, что Украина со времен своей независимости запроектировала, построила и ввела в эксплуатацию три блока, успешно", – сказал он и отметил, что "грех не воспользоваться таким шансом и не довести эту историю до конца".

Достройка Хмельницкой АЭС

В 2024 году глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин отмечал, что Украина надеется приобрести два ядерных реактора в Болгарии с целью компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

По его словам, если реактор будет доставлен вовремя и в полном объеме, то "Энергоатом" будет готов начать пусковые работы на новом реакторе через два-три года. Болгария ранее выставляла цену за два реактора на уровне 600 млн долларов.

Сегодня, 11 февраля, Верховная Рада поддержала законопроект, который предоставляет "Энергоатому" разрешение приобрести два атомных реактора в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Эта поправка была внесена в законопроект №11392 по упрощению условий ведения хозяйственной деятельности. Как отметил Железняк, это пока означает разрешение только на покупку оборудования, а не на начало строительства.

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