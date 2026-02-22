РФ ударила по объектам энергетики Одесской и Николаевской областей: возникли сильные пожары

Из-за попадания российских дронов без света остались десятки тысяч человек.

В ночь на 22 февраля армия РФ нанесла по Одесской и Николаевской областям очередной удар беспилотниками. Попадания зафиксированы на энергетических объектах, в результате чего там произошли масштабные пожары.

Как передает корреспондент УНИАН, ночью в Одессе несколько раз звучала воздушная тревога, мониторинговые каналы сообщали, что враг со стороны Черного моря запустил по региону дроны, которые фиксировались, в частности на юге.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг продолжил массированно атаковать энергетику.

"Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. Сейчас все очаги огня ликвидированы. Обошлось без погибших и пострадавших", - заявил чиновник.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, враг коварно бил по критической инфраструктуре, пытаясь оставить население без света и тепла.

"В результате попаданий зафиксированы повреждения и возгорания большой площади", - отмечают спасатели.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что в результате ночной атаки без света остались более 15 тыс. абонентов.

"Энергетики работают над восстановлением", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, оккупанты атаковали соседнюю с Одесской областью Николаевскую область. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью и под утро враг атаковал областной центр БПЛА типа Shahed 131/136. Поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Впоследствии чиновник добавил, что в результате утреннего удара в Николаеве есть повреждения энергетической инфраструктуры. Обесточены 16 тыс. абонентов.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия почти ежедневно наносит удары по энергетическим объектам Одесской области, от которых зависит жизнь гражданского населения. В результате атак происходят значительные разрушения критической и жилой инфраструктуры, гибнут и получают ранения местные жители. В частности, в ночь на 21 февраля в Одессе возникли пожары, повреждены энергетические объекты и жилой сектор. В результате атаки полностью разрушены два частных жилых дома, квартира в одноэтажном доме, значительные повреждения получил лицей и т.д. Ранения получили два человека.

По состоянию на вечер 21 февраля, по словам энергетиков, они продолжали ремонт оборудования на одной из поврежденных подстанций, питающей десятки тысяч домов в Киевском районе Одессы. Речь шла о том, чтоработы сложные и длительные. Самое сложное - замена кабелей в кабельном канале, длиной по 250 метров каждый. Речь шла о том, что без электроснабжения остаются 57,1 тыс. семей.

В ночь на 17 февраля пострадали два мужчины, один из которых – в тяжелом состоянии. Повреждения понесли энергетическая и гражданская инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары, разрушениям подвергся 25-этажный жилой дом, горело здание СТО, магазины и склад автомобильных шин, автомобили и т.д.

