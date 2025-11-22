Завтра "максимальные" отключения будут в объеме, который еще вчера считался "минимальным".

В воскресенье, 23 ноября, в большинстве областей Украины энергетики продолжат применять вынужденные ограничения для потребителей электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Предварительно планируется применять от 1 до 2,5 очередей веерных отключений бытовых потребителей в течение всех суток. То есть ситуация понемногу улучшается, ведь сегодня применяются от 1 до 3 очередей отключений, а вчера было от 2,5 до 4 очередей.

Также продолжат действовать ограничения для промышленных потребителей. Тоже в течение всех суток.

Вместе с тем энергетики предупреждают, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергетике.

Как писал УНИАН, из-за масштабных обстрелов энергосистемы Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии. Все произведенные гигаватты направляются на покрытие внутреннего потребления, говорят в Минэнерго.

Также мы рассказывали, что Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС возобновили полную работу после вынужденного снижения мощности из-за российской атаки, тогда как Ровенская АЭС до сих пор работает не на максимум.

