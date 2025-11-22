В воскресенье, 23 ноября, в большинстве областей Украины энергетики продолжат применять вынужденные ограничения для потребителей электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго".
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.
Предварительно планируется применять от 1 до 2,5 очередей веерных отключений бытовых потребителей в течение всех суток. То есть ситуация понемногу улучшается, ведь сегодня применяются от 1 до 3 очередей отключений, а вчера было от 2,5 до 4 очередей.
Также продолжат действовать ограничения для промышленных потребителей. Тоже в течение всех суток.
Вместе с тем энергетики предупреждают, что графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергетике.
Новость будет обновляться...
Энергетика Украины: последние новости
Как писал УНИАН, из-за масштабных обстрелов энергосистемы Украина прекратила коммерческий экспорт электроэнергии. Все произведенные гигаватты направляются на покрытие внутреннего потребления, говорят в Минэнерго.
Также мы рассказывали, что Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС возобновили полную работу после вынужденного снижения мощности из-за российской атаки, тогда как Ровенская АЭС до сих пор работает не на максимум.