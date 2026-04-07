Графики отключений на среду: будут ли выключать свет 8 апреля

В определенное время суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В среду, 8 апреля, отключения света для бытовых потребителей не предусмотрены.

Как сообщили в "Укрэнерго", при этом во всех регионах Украины с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме может измениться. В "Укрэнерго" советуют следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Вчера, 6 апреля, в Киеве и некоторых областях вводились экстренные отключения света. Причиной стала сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов.

7 апреля Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остались без света.

Из-за непогоды без света остались более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях.

