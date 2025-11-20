Сложная ситуация в энергосистеме вынуждает прибегать к ограничениям поставок электроэнергии.

В пятницу, 21 ноября, в большинстве регионов Украины будут работать почасовые графики подачи электроэнергии в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Ограничения вводят из-за последствий предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак, от которых еще не восстановилась критическая инфраструктура.

Графики будут применяться объемом от 2,5 до максимума в 4 очереди в течение всех суток в пятницу.

Видео дня

Параллельно будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

Энергетики напоминают, что время и объем применения ограничений могут варьироваться и просят следить за оперативной информацией на официальных страницах облэнерго.

Отключение света в Украине

Чтобы проверить наличие света по графику в определенном регионе Украины, можно воспользоваться официальными источниками в интернете. Во время аварийных отключений графики не действуют.

По словам экспертов, большинство ТЭС в Украине повреждены из-за атак врага, степень повреждения объектов на них варьируется от 30% до 70%. Из-за этого ТЭС не способны производить достаточно электроэнергии и ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому со снижением температуры воздуха продолжительность отключений света может возрасти.

Вас также могут заинтересовать новости: