Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

Завтра, 20 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram, причиной введения ограничений являются последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток объемом от 2,5 до 4 очередей. Для промышленных потребителей также вводятся графики ограничения мощности на все сутки.

Видео дня

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - предупредили в "Укрэнерго".

Графики отключений света для Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключений на 20 ноября в Киевской области. В четверг отключения для всех очередей будут происходить в три или четыре этапа в течение всех суток.

Атаки РФ по Украине - последние новости

В ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали города Украины ракетами и дронами. Захватчики запустили более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа. Атака была направлена преимущественно на западные области - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

По данным Минэнерго, Россия массированно атаковала дронами и ракетами энергетическую инфраструктуру в семи областях Украины. Так, враг направил дроны и ракеты на энергетические объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

В Тернополе из-за атаки вражеских беспилотников и ракет произошло попадание в две жилые многоэтажки, возникли пожары и разрушения. Также повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. В результате обстрела погибли 25 человек, в том числе трое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: