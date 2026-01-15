В ряде областей Украины введены аварийные отключения: где меньше всего света

Ограничения введены из-за последствий российских ударов по энергосистеме.

В Полтавской и Сумской областях утром 15 января были введены аварийные отключения. Решение принято в связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме в результате российских обстрелов.

Как отметили в Полтаваоблэнерго, аварийные отключения применены в городе Полтава и Полтавской области с 8:00.

"Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", – пояснили энергетики.

С 8:00 четверга, 15 января, введены аварийные отключения и в Сумской области. Как пояснили в Сумыоблэнерго, решение принято на основании приказа НЭК "Укрэнерго". Ограничения введены из-за повреждения энергосистемы в результате российских атак.

Экстренные отключения продолжаются в столице и части Киевской области. В Минэнерго не называют даже ориентировочных сроков возвращения здесь графиков почасовых отключений. В ДТЭК "Киевские региональные электросети" уточнили, что экстренные отключения продолжают действовать в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

В ДТЭК "Одесские электросети" добавили, что в Одесской области 15 января могут применяться сетевые ограничения. Как пояснили в компании, сетевые ограничения – это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить аварий.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

В январе Российская Федерация существенно усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. Так, недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – временно оставив без тепла половину Киева в трескучие морозы. 400 домов в столице по-прежнему остаются без отопления.

Из-за последствий вражеских атак в Киеве и части области продолжаются экстренные отключения. В компании ДТЭК отметили, что, ориентировочно, большую часть суток столица будет в темноте.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что в Киеве введут облегченные графики подачи электроэнергии потребителям уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру.

