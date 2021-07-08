Михаил Гончар

Российский "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей поставок газа в ЕС через Украину и Польшу на будущий отопительный период, хотя в прошлом только увеличивал свои заявки. Как результат, европейские ПХГ на сегодня заполнены лишь на половину. Если происходящее продолжится, то уровень запасов газа к зиме в Европе составит только 70% при норме 92%.

Проблемы с закачкой уже вызвали резкий рост цен на голубое топливо в Европе - до 450 доллара за тысячу кубометров, а в Украине, которая привязана к ценам на европейских хабах, - до 15 тысяч гривен на тысячу кубов. "Газпром" проводит откровенную политику "высушивания" европейского газового рынка, чтобы сдержать высокую цену на газ. Это позволяет ему компенсировать прошлогодние потери, когда цены на топливо были рекордно низкими, а также накопить денежный "жирок" на будущее. Но это не главная проблема.

"Северный поток-2" - это благая реальность

Главная цель Кремля – продемонстрировать Европе, что "Северный поток-2" - это благая реальность, нужно только ускорить его достройку и введение в эксплуатацию. Мол, тогда Европейский Союз не будет иметь никаких проблем с газоснабжением. Понятно, что это абсолютно фальшивый тезис, так как имеющиеся свободные мощности транспортировки газа через Украину в Европу позволяют покрыть какой-либо дефицит. Но замысел "Газпрома" достаточно прозрачный. Практически он является элементом подготовки к вполне возможному сценарию зимнего кризиса, ведь "Газпром" обеспечивает поставками газа порядка 40% европейского рынка.

Кремль уже шантажирует Европу

Кремль, несмотря на то, что пока не завершено строительство "Северного потока-2" и его дальнейшая эксплуатация остается под большим вопросом, уже шантажирует Европу. Это то, о чем не раз заявляла Украина, предупреждая ЕС о вероятности угроз со стороны России.

К слову, на стыке 2019-2020 годов у "Газпрома" достичь "кризисной" цели не вышло – США ударили санкциями по "Северному потоку-2". Это вынудило "Газпром" подписать соглашение с "Нафтогазом". Теперь, когда нынешняя американская администрация дала слабину в вопросе новых ограничительных мер, Россия использует возможности, чтобы реализовать свой план и окончательно "убедить" европейцев (уже не только словом, но и "газовым пистолетом"), что СП-2 и "Турецкий поток" крайне важны для ЕС.

Украине подобные "маневры" давно известны. Мы уже проходили не один газовый кризис, спровоцированный РФ. К примеру, в 2009-м Россия полностью перекрыла поставки газа в Европу…

Важно понимать, что Россия продолжит прибегать к манипуляциям объемами экспорта газа в Европу по разным направлениям. Москва откровенно демонстрирует свою позицию силы. И на ее стороне молчаливо выступает Берлин в лице нынешнего федерального правительства под руководством Ангелы Меркель. Поэтому Россия уверена, что сопротивления со стороны Европейской комиссии не будет.

Сейчас мы действительно не видим реакции ЕК на "осушение" рынка газа ЕС.

А сложность ситуации еще и в том, что "Газпром" действует на грани дозволенного. Те объемы газа, которые сейчас поставляются в Европу, осуществляются в рамках контрактов с европейскими компаниями, но только на минимальных уровнях. То есть, формально ничего не нарушается и судебные иски со стороны европейских компаний отсутствуют. Лоббисты России в ЕС поясняют, что поводов для беспокойства Еврокомиссии нет.

Еврокомиссия превратилась в филиал немецкого правительства

Впрочем, если ЕК пока молчит, это не означает, что она вовсе не отреагирует. Европейская бюрократия срабатывает очень медленно. Мониторинг ведется, но будет ли все поставлено в правовые рамки, - большой вопрос. Да, порой создается впечатление, что Европейская комиссия превратилась в брюссельский филиал нынешнего немецкого правительства. Но нужно помнить, Польша занимает в этих вопросах совершенно иную позицию. И с ней в этой истории нужно сотрудничать.

Ведь на самом деле ЕК есть о чем беспокоиться. В дальнейшем, при введении в строй "Северного потока-2", Россия будет иметь профицит трубопроводных мощностей в размере почти еще одного годового объема экспорта газа в Европу. У Кремля будет свобода выбора, по какому маршруту, по какой цене и сколько газа можно продавать. Это то, к чему Россия шла последние двадцать лет и этого не скрывала.

То есть, в ближайшие год-два, если не остановить Россию с ее потоками, газовый рынок ЕС будет серьезно деформирован "Газпромом".

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Украине в этой ситуации необходимо задействовать механизм раннего предупреждения о возможном возникновении газового кризиса, который заложен в Соглашении об Ассоциации с ЕС. В Дополнении XXVI четко зафиксировано:

"Украина и ЕС устанавливают "Механизм раннего предупреждения" с целью закрепления практических мер, направленных на предупреждение и быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации или угрозу чрезвычайной ситуации…В случае возникновения у одной из сторон Соглашения осознания чрезвычайной ситуации или ситуации, которая, в понимании этой стороны, может привести к чрезвычайной ситуации, такая сторона безотлагательно должна информировать об этом другую сторону".

Вот этим и необходимо воспользоваться. МИД Украины, по поручению правительства, должен официально обратиться в Европейскую комиссию относительно рисков зарождения кризисной ситуации с поставками газа в ЕС Россией в предстоящий зимний период 2021-2022 годов. Правильно также будет скоординироваться с нашими польскими партнерами. И не нужно ждать, когда всем окончательно станет понятно, чего добивается Кремль.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по энергетическим вопросам

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