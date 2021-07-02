Стоимость природного газа в Украине растет с июня 2020 года.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

Об этом свидетельствуют данные «Украинской энергетической биржи».

Читайте такжеЦена на газ в 2021 году: украинцам рассказали, кто выиграет от фиксированного тарифа

Согласно данным биржи, средневзвешенная стоимость природного газа в Украине растет с июня 2020 года, когда была зафиксирована рекордно низкая стоимость – 3,69 тыс. грн за тыс. кубометров.

До этого ценовой рекорд был достигнут в октябре 2018 года – 12,4 тыс. грн за тыс. кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе, где стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах достигла 450 долл. за тыс. кубометров на фоне низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил генеральный директор «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, «Газпром» в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируются с европейскими хабами, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

«Цена на газ в Европе превысила 400 долл. после того, как «Газпром» отказался от возможности купить дополнительные мощности по транзиту через Украину. Даже с учетом остановок на ремонт в июле «Северного потока-1» и «Ямала», - сказал Макогон.

«Возникает ряд вопросов: Если «Газпром» физически не может увеличить поставки газа в ЕС из-за ограниченной добычи, то зачем тогда строить «Северный Поток-2»? Если газ у «Газпрома» есть, то почему он сейчас не увеличивает поставки в ЕС, чтобы снять напряжение на рынке и доказать свою надежность как поставщика?», - добавил он.

Предыдущие показатели

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

Ранее российский «Газпром» неоднократно отказывался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел