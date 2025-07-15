Если президент США выполнит свои угрозы, то это может привести к сокращению глобальных поставок энергоресурсов.

Цены на газ в Европе снижаются. Трейдеры оценивают угрозу президента США Дональда Трампа применить к России финансовые санкции, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на эталонный индекс колебались вблизи отметки 35 евро за мегаватт-час после того, как Трамп пригрозил ввести "жесткие пошлины" в размере около 100%, если Россия не достигнет соглашения о прекращении военных действий в течение 50 дней. На данный момент участники рынка не считают, что это давление станет серьезным препятствием для экспорта энергоресурсов из РФ.

Ограничения, которые, по словам представителя Белого дома, могут быть введены в виде вторичных санкций или пошлин, будут направлены против покупателей российских энергоресурсов, как Индия и Китай. В случае их введения это может привести к сокращению глобальных поставок энергоресурсов, что осложнит усилия Европы по созданию достаточных запасов газа перед зимой.

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В последние дни цены на газ выросли, поскольку жара в Азии привела к росту спроса на сжиженный природный газ в регионе, что угрожает усилением глобальной конкуренции за "голубое топливо".

Хотя импорт СПГ на ключевые рынки Северо-Западной Европы остается выше уровня прошлого года, на прошлой неделе объемы снизились. В то же время в Китае и Тайване наблюдалось восстановление еженедельных закупок.

Голландские фьючерсы на ближайший месяц торговались с понижением на 1,1% по цене 35,07 евро за мегаватт-час.

Цены на газ в Украине - последние новости

Стоимость реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% по сравнению с маем. "Голубое топливо" достигло отметки 17354 гривни за 1000 кубометров. Отмечается, что стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца.

По данным аналитиков Expro, Украина в первой половине 2025 года увеличила импорт "голубого топлива" в 12 раз по сравнению с 2024 годом - до почти 2,1 миллиарда кубометров. Запасы газа в газохранилищах, по состоянию на 28 июня, превысили 8 миллиардов кубометров.

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