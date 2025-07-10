Отмечается, что остаются риски повышения спроса на "голубое топливо".

Краткосрочные колебания цен на газ на европейском рынке сдостигли самого низкого уровня за почти четыре года. Предложение перевешивает опасения по поводу возможного роста спроса на "голубое топливо" в мире.

Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 10 июля, фьючерсы на бенчмарк немного выросли, а 10-дневный индекс волатильности остался на уровне сентября 2021 года.

Более высокий, чем обычно, импорт сжиженного природного газа и относительно сдержанный спотовый спрос на топливо в Китае сдерживают цены после турбулентности в июне. На данный момент Европе удается привлекать достаточное количество поставок, чтобы накопить запасы на отопительный сезон - эти усилия отслеживают трейдеры.

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Тем не менее, риски остаются, поскольку большая часть июля, как ожидается, будет жарче, чем обычно, по всей Европе, что может привести к увеличению потребления газа для удовлетворения возросшего спроса на энергию для охлаждения. Очаги спроса появляются также в Северной Азии и Южной Америке.

В крупнейшей экономике Европы, Германии, из-за нехватки ветра в этом месяце ожидается рост спроса на газ и угольную энергетику.

Фьючерсы на ближайший месяц в Нидерландах торговались с повышением на 1,2% по цене 34,73 евро за мегаватт-час.

Цены на газ в Украине - последние новости

Стоимость реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% по сравнению с маем. "Голубое топливо" достигло отметки 17354 гривни за 1000 кубометров. Отмечается, что стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца.

По данным аналитиков Expro, Украина в первой половине 2025 года увеличила импорт "голубого топлива" в 12 раз по сравнению с 2024 годом - до почти 2,1 миллиарда кубометров. Запасы газа в газохранилищах, по состоянию на 28 июня, превысили 8 миллиардов кубометров.

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