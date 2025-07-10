Краткосрочные колебания цен на газ на европейском рынке сдостигли самого низкого уровня за почти четыре года. Предложение перевешивает опасения по поводу возможного роста спроса на "голубое топливо" в мире.
Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 10 июля, фьючерсы на бенчмарк немного выросли, а 10-дневный индекс волатильности остался на уровне сентября 2021 года.
Более высокий, чем обычно, импорт сжиженного природного газа и относительно сдержанный спотовый спрос на топливо в Китае сдерживают цены после турбулентности в июне. На данный момент Европе удается привлекать достаточное количество поставок, чтобы накопить запасы на отопительный сезон - эти усилия отслеживают трейдеры.
Тем не менее, риски остаются, поскольку большая часть июля, как ожидается, будет жарче, чем обычно, по всей Европе, что может привести к увеличению потребления газа для удовлетворения возросшего спроса на энергию для охлаждения. Очаги спроса появляются также в Северной Азии и Южной Америке.
В крупнейшей экономике Европы, Германии, из-за нехватки ветра в этом месяце ожидается рост спроса на газ и угольную энергетику.
Фьючерсы на ближайший месяц в Нидерландах торговались с повышением на 1,2% по цене 34,73 евро за мегаватт-час.
Цены на газ в Украине - последние новости
Стоимость реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% по сравнению с маем. "Голубое топливо" достигло отметки 17354 гривни за 1000 кубометров. Отмечается, что стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца.
По данным аналитиков Expro, Украина в первой половине 2025 года увеличила импорт "голубого топлива" в 12 раз по сравнению с 2024 годом - до почти 2,1 миллиарда кубометров. Запасы газа в газохранилищах, по состоянию на 28 июня, превысили 8 миллиардов кубометров.