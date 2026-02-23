Повлияет ли энергетический демарш Фицо на ситуацию со светом в Украине: ответ 'Укрэнерго'

Последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад.

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

"Последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме. В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины достаточно редко. Речь идет о непродолжительных поставках", - отметили в "Укрэнерго".

В компании также отметили, что официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором - компанией SEPS - в НЭК "Укрэнерго" пока не поступало.

Там также обратили внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – НЭК "Укрэнерго" и SEPS – являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации.

"О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока не идет речи. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется в соответствии с результатами проведенных аукционов", – добавили в "Укрэнерго".

Угрозы Словакии и Венгрии

Как писал УНИАН, 18 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии для Украины.

Также в Венгрии и Словакии тогда заявили, что ими был прекращен экспорт дизеля в Украину. Причиной стало прекращение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что решение остановить подачу электричества больше ударит по самой Венгрии. Эксперт пояснил, что трейдеры, торгующие электроэнергией, могут "из-за дефицита" заработать на украинском рынке больше, чем на европейском.

Позже, 23 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна останавливает экстренные поставки электроэнергии Украине.

При этом энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не имеет технической возможности единолично прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину. Таким образом, его заявление следует расценивать сугубо политически.

