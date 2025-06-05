Цены на газ в Европе выросли. Этому способствовало резкое сокращение поставок из Норвегии, которая может стать поставщиком для Украины, в связи с новым циклом планового технического обслуживания.
Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на бенчмарк выросли на 1,2%, поскольку газоперерабатывающий завод Kollsnes в Норвегии приступил к сезонным работам. В прошлом году на долю этой страны приходилось около трети импорта Европейского союза.
Трейдеры сосредоточены на обеспечении поставок для пополнения хранилищ, в то время как внимание также приковано к ситуации вокруг пошлин США и пока что безрезультатным попыткам положить конец войне России против Украины.
Тем не менее, слабый спрос в Китае поддерживает поставки сжиженного природного газа в Европу, что смягчает некоторые опасения по поводу поставок этим летом.
"Поставки сжиженного природного газа в европейские сети растут, что помогает сократить значительно более широкий разрыв в запасах по сравнению с предыдущим годом", - отметил аналитик Патрисио Альварес.
Он ожидает, что европейские цены на газ в течение этого года останутся на уровне около 35 евро за мегаватт-час.
"Снижение целевых показателей хранения, слабый внутренний спрос и сдержанный импорт СПГ в Китай ослабляют давление на поставки, даже несмотря на то, что в ближайшей перспективе производство СПГ в США и газа в Норвегии замедлится из-за технического обслуживания", - сказал Альварес.
Голландские фьючерсы на ближайший месяц выросли на 1,1% до 36,16 евро за мегаватт-час.
Отказ ЕС от российского газа
До конца 2027 года блок намерен отказаться и от импорта российской нефти в дополнение к анонсированному прекращению потребления российского газа.
Вместе с тем, в ЕС пока нет консенсуса относительно полного запрета на импорт "голубого топлива" из РФ. Франция и Бельгия пока отказываются поддержать план Еврокомиссии, поскольку обеспокоены возможными судебными разбирательствами с РФ.
Несмотря на все препятствия Еврокомиссия планирует в середине июня представить проект нормативных актов по поэтапному отказу от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года, который также предусматривает введение нулевой квоты на импорт газа из РФ.