Еврокомиссия нашла механизм обхода вето Венгрии и Словакии.

Европейская комиссия планирует в середине июня представить проект нормативных актов по поэтапному отказу от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года, который, среди прочего, будет предусматривать введение нулевой квоты на импорт "голубого топлива" из РФ, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, презентация может состояться 17 июня. Кроме нулевой квоты на импорт российского газа, пакет мер также будет включать инструменты для постепенного отказа от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов.

Журналисты отмечают, что нулевая квота на импорт российского "голубого топлива" позволит европейским компаниям ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для расторжения соглашений с российскими поставщиками. Она будет непосредственно применяться во всех странах-членах ЕС, и чиновники ожидают, что ее эффективность будет сопоставима с режимом санкций.

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Издание отмечает, что для введения фактического запрета на импорт российского газа необходима поддержка квалифицированного большинства со стороны национальных правительств, а также большинства депутатов Европейского парламента. Вместе с тем, квотирование импорта российского газа не потребует поддержки всех 27 стран-членов, а, следовательно, позволит обойти вето Венгрии и Словакии, которые продолжают импортировать российский трубопроводный газ.

Согласно своей двухэтапной дорожной карте, Еврокомиссия до конца 2025 года намерена запретить краткосрочные контракты на импорт российского газа. Окончательно отказаться от "голубого топлива" из РФ в ЕС намерены до конца 2027 года.

Отказ ЕС от нефти и газа РФ

Как сообщал УНИАН, до конца 2027 года блок намерен отказаться и от импорта российской нефти в дополнение к анонсированному прекращению потребления российского газа.

Вместе с тем, в ЕС пока нет консенсуса относительно полного запрета на импорт "голубого топлива" из РФ. Франция и Бельгия пока отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету импорта российского газа, поскольку обеспокоены потенциальными судебными исками со стороны РФ.

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