Крупнейшие импортеры российского сжиженного газа опасаются, что Москва затягивает их по судам.

Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе - Франция и Бельгия - отказываются поддержать план Брюсселя по запрету поставок "голубого топлива" из РФ, отмечая, что требуют больше информации об экономических и правовых последствиях такого шага, сообщает Politico.

"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже лежит на столе", - сказал министр энергетики Франции Марк Ферраччи, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.

Издание напоминает, что Франция заключила многолетний контракт на поставку "голубого топлива" из Катара в 2023 году.

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Французский министр также выразил опасения, что в случае запрета импорта российского газа в ЕС, РФ может затягивать по судам европейские компании.

"Пакет существующих контрактов ... должен быть юридически защищенным", - сказал он.

Зато другие крупные импортеры российского сжиженного газа - Испания и Нидерланды - готовы "подставить плечо" Брюсселю. Обе страны заявили, что дадут "зеленый свет" будущему законопроекту, который положит конец российским газовым контрактам. Он будет предусматривать запрет покупки "голубого топлива" в РФ по краткосрочным договорам уже до конца текущего года, а по долгосрочным соглашениям - до 2027 года.

По данным товарной платформы Kpler, в прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали 16,77 миллиона тонн российского сжиженного природного газа, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 миллиардов евро на закупку этого топлива.

Отказ ЕС от российского газа

Европейский союз представил план отказа от российского газа. В случае его поддержки, импорт газа из России в блок уже к концу года может упасть на треть. Окончательно отказаться от "голубого топлива" из РФ в Евросоюзе хотят до конца 2027 года.

Европейские юристы ищут пути разрыва долгосрочных контрактов. Дело в том, что документы предусматривают выплату немалых штрафов в случае односрочного расторжения соглашения.

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