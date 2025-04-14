Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году в ответ на вторжение Кремля в Украину.

Европейская комиссия собирается объявить подробную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа уже 6 мая, пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину Евросоюз обязался отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Тем не менее Еврокомиссия отложила публикацию своей "дорожной карты" по постепенному отказу от нефти и газа из РФ. Изначально опубликовать документ планировали в прошлом месяце.

В агентстве подчеркнули, что публикацию плана отложили из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС. Источники рассказали журналистам, что торговля энергоресурсами может стать фактором на торговых переговорах между Евросоюзом и Вашингтоном.

Видео дня

Журналисты напомнили, что поставки российского трубопроводного газа сократились с 2022 года, а ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2024 году. Тогда Евросоюз все еще получал 19% от общего объема газа и СПГ из России.

Более того, ЕС еще не вводил санкции на импорт российского газа. Ограничения вводились только против российской нефти.

В агентстве добавили, что Венгрия регулярно обещает блокировать любые санкции ЕС против российской энергетики. Другие страны также не поддерживают введение новых санкций до того, как Евросоюз обеспечит альтернативные поставки.

Журналисты отметили, что Еврокомиссия не уточнила, какие инструменты будут предложены для ускорения процесса отказа от российских энергоносителей. В агентстве считают, что полный отказ от российского газа означал бы увеличение закупок ЕС у поставщиков, включая США.

В Еврокомиссии ранее говорили о том, что будет рассмотрена возможность закупки большего количества СПГ в США. Трамп же заявлял, что продажа большего количества энергоносителей в Европу станет одним из ключевых направлений усилий его администрации по устранению дефицита торгового баланса с ЕС.

В 2024 году ЕС потратил на нефть и газ из РФ больше, чем на помощь Украине

Ранее The Guardian писало, что Европейский Союз тратит больше денег на российское ископаемое топливо, чем на финансовую помощь Украине. В прошлом году Европа закупила у Москвы ископаемого топлива на 22 млрд евро, а выделила Киеву 19 млрд евро.

"Покупка российского ископаемого топлива, совершенно очевидно, сродни отправке финансовой помощи Кремлю и содействию его вторжению. Такую практику необходимо немедленно прекратить, чтобы обеспечить не только будущее Украины, но и энергетическую безопасность Европы", - заявил Вайбхав Рагхунандан, аналитик компании Crea.

Вас также могут заинтересовать новости: