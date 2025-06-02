Президент признал, что Украине пока не хватает газа для прохождения отопительного сезона.

Украина рассчитывает импортировать из Норвегии газа на 1 миллиард евро в случае, если нашему государству его не будет хватать. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что из-за атак врага по газохранилищам и газодобывающей инфраструктуре добыча газа в Украине уменьшилась и отметил, что "голубого топлива" может не хватить для прохождения следующего отопительного сезона.

"Были массированные атаки по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа. И это было с осени этого года. Мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются, но мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население. Половину мы нашли, а половину нам не хватает. На миллиард евро", - добавил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что достигнута принципиальная договоренность об импорте газа из Норвегии на 1 миллиард евро, при необходимости.

"Я встретился с премьер-министром Норвегии. Мы до этого обсуждали пару вопросов, которые важны для Украины. Я получил от него позитивный сигнал по газу", - сообщил глава государства.

Запасы газа в Украине - что известно

В интервью УНИАН энергетический эксперт Александр Харченко констатировал, что объем газа в газохранилищах весной 2025 года был на 35% ниже прошлого года.

"Мы на грани технического минимума. И это означает, что нам надо за сезон закачать в наши хранилища хотя бы 9 миллиардов кубометров", - отметил эксперт.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" планирует импортировать до 4,5 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону 2025/26 годов.

По данным пресс-службы уже законтрактовано 1,5 миллиарда кубов. Впрочем, по информации парламентской временной следственной комиссии, "Нафтогаз" хочет потратить на них 100 миллиардов гривен, которые рассчитывает получить за якобы дотирование тарифа на газ для населения.

Вместе с тем, как установила ВСК, регулируемый тариф на газ обеспечивает миллиардные прибыли газодобывающим компаниям.

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