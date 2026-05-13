Россия массированно атакует запад Украины: есть попадания и погибшие

В результате нападения в Ривненской области погибли три человека.

Россия осуществляет массированную атаку беспилотниками на западные области Украины. Уже известно о первых жертвах и попаданиях.

Так, враг атаковал несколькими дронами Ривне и область. В Ривненской области БПЛА попал в жилой дом. Сначала в ОВА сообщили о двух погибших и четырех раненых. Позже заявили еще об одном погибшем.

Под массированной атакой оказался Луцк. По информации секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шкледы, зафиксированы взрывы в центре города. Она добавила, что информация о повреждениях зданий и пострадавших уточняется. В соцсетях появились кадры падения вражеских беспилотников в Луцке.

Также в Воздушных силах сообщали о движении беспилотников в направлении Ковеля. Согласно сообщению мэра Ковеля Игоря Чайки, в городе из-за атаки БПЛА на отдельных участках восьми улиц временно ограничено движение транспорта.

Кроме того, под атакой вражеских БПЛА находятся Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. В частности, по данным очевидцев, беспилотник долетел до курортного Буковеля.

По информации депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, в Сваляве "Шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры.

Также он сообщил об угрозе со стороны БПЛА для Межгорья, Свалявы, Иршавы, Мукачево и Ужгорода.

Не обошла атака и Винницкую область. Как отметила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, в воздушном пространстве области находилось 80 вражеских БПЛА.

"Это была одна из самых масштабных воздушных атак за последнее время", – констатировала она.

В Хмельницкой области в результате атаки беспилотников пострадали три человека.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодняшняя атака – это целенаправленный удар по западу Украины.

"Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые "Шахеды", может быть и ракетный удар чуть позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения", – подчеркнул он.

Массированная атака на Украину 13 мая: детали

Российские захватчики, начиная с утра 13 мая, в несколько волн запустили "Шахеды" по территории Украины. Основное направление – западные области. Кроме того, целью атаки был Киев. Там работала ПВО. В частности, в результате сбития обломки БПЛА упали на открытой территории в Оболонском районе столицы.

Также под атакой оказались Одесса и область. Зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей. Предварительно, два человека пострадали.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия начала комбинированный воздушный удар по критическим объектам Украины. В ведомстве отметили, что атака может быть продолжительной.

