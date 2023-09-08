В Украине нет нефтебаз с большими запасами, а только оперативные запасы на АЗС на 2-3 недели.

Украина может потерять важный канал поставки горючего - Дунайские порты, из-за ударов по Одесской области, которые все чаще наносят россияне.

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что Украина должна немедленно усилить противовоздушную оборону у портов Одесской области, иначе будут существенные потери.

"Если потеряем Дунайские порты как канал поставки горюче-смазочных материалов, то я не говорил бы с уверенностью, что даже без роста потребления топлива мы будем успевать с поставками. Просто начнется обратный отсчет. И нам повезет, если уменьшение объемов растянется во времени к новогодним праздникам, когда будет пауза, чтобы успеть еще натаскать", - написал он в Facebook.

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Эксперт напомнил, что россияне уже разрушили ракетными атаками единственный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области и большой мини-НПЗ в Мерефе Харьковской области. Кроме того, не работают большинство малых НПЗ и нефтепродуктопроводный узел в Смызе Ровенской области.

"Порты Измаил, Рени, Килия – их равняют (с землей – УНИАН) каждую ночь. Как только там потопят корабль, а я думаю это вопрос времени, с таким подходом к ПВО и ПРО, то никто туда уже плыть не захочет", - считает он.

Леушкин сообщил, что в Украине нет нефтебаз с большими запасами, потому что в начале войны враг их уничтожал, поэтому компании отказались от них в пользу оперативных запасов на АЗС, которых хватит на 2-3 недели.

В то же время, железно дорожные перевозки не смогут обеспечить технической возможности привозить в Украину много горючего, а бензовозов не хватит из-за загруженности на границах.

Следовательно, потеря дунайских портов может быть серьезным ударом по рынку горючего.

Атаки на Одесскую область

В ночь на 7 сентября враг в четвертый раз за последние пять суток нанес удар дронами по гражданской инфраструктуре юга Одесской области, в частности по портам и аграрным предприятиям. Оккупанты увеличили количество ударных дронов, атакуя порты украинского Подунавья.

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