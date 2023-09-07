Во время удара ранения получили водители грузовиков.

Российские оккупанты увеличили количество ударных дронов, атакуя порты украинского Подунавья. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, сейчас враг увеличил количество барражирующих снарядов – ударных дронов типа "Shahed-131/136", которыми была атакована ночью Одесчина.

"В эту ночь выпустили по региону 30 таких снарядов, из которых 24 уничтожены. Цель врага - поражение гражданской инфраструктуры, припортовой инфраструктуры. Это то направление, которое не дает покоя оккупантам в связи с окончанием действия зернового соглашения, и страна-террористка активно пытается убедить мировое сообщество, что Украина не является надежным партнером в дальнейшем продолжении этой инициативы, в частности", - сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что россияне направленно терроризируют Одесскую область, направив удары на мощности, которые на данном этапе полноценно выполняли работу по транспортировке зерна.

По данным Гуменюк, этой ночью атака по Подунавью происходила с разных направлений - преимущественно с Крымского полуострова и восточного побережья Азовского моря.

"Также, очевидно, для рассредоточения усилий нашей противовоздушной обороны, были задействованы удары по направлению Курска (РФ – УНИАН). То есть, для того, чтобы отвлечь основное внимание от мощного направления, запускались дополнительные", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что, к сожалению, из-за попадания повреждена припортовая инфраструктура, агропредприятия - все то, что гипотетически имеет отношение к загрузке и транспортировке зерна. Сейчас известно уже о двух пострадавших - водителях грузовиков.

"Понятно, что в припортовую инфраструктуру входят и стоянки такого транспорта, которые задействованы в перевозке зерна", - пояснила Гуменюк.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.

Сейчас под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов.

Удар по Одесской области, что известно

Сегодня ночью несколько часов звучала воздушная тревога, во время которой в воздушных силах ВС Украины подчеркивали, что существует угроза жителям южных городов Одесской области - Килии, Измаила и Рени.

В частности, враг в четвертый раз за последние пять суток атаковал гражданскую инфраструктуру Подунавья - припортовую, сельскохозяйственную и другую гражданскую инфраструктуру. Повреждены элеватор, админздания, складские помещения, грузовые автомобили. Сообщалось, что ранение получил водитель. Также стало известно, что во время ночной атаки подразделениями противовоздушной обороны в Одесской области уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136".

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