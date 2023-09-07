Военные рассказали, как граждане Румынии, которая граничит с югом Одесской области, реагируют на удары по приграничной территории.

Российские захватчики время от времени меняют тактику, которую используют, в частности, когда наносят удары дронами по Подунавью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Также она рассказала, почему сейчас оккупанты используют при атаках на юг Одесской области именно дроны.

"Барражирующие снаряды дешевле ракет. К тому же, запуск ракет невозможен в таком большом количестве. Они (россияне – УНИАН) понимают, что обеспечение "зернового коридора" это не один объект, а несколько. Поэтому "нуждаются" в такой массированной атаке с применением большого количества ударных снарядов", - пояснила Гуменюк.

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Она добавила, что ракеты - более весомые единицы, в которых оккупанты испытывают определенный дефицит, если сравнивать с началом полномасштабного вторжения или зимним периодом, когда захватчики атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. По ее словам, очевидно, Кремль сейчас сосредоточен на изготовлении ракет.

"К сожалению ВПК России не остановлен санкциями, он продолжает функционировать, в том числе по изготовлению ракет. Именно поэтому используются беспилотники, поскольку они просто есть в наличии. Они получены как поддержка от Ирана, да еще производятся на одном из предприятий, которым в РФ, в частности, кичатся", - говорит Гуменюк.

Пресс-секретарь уточнила, что украинские специалисты увидели по остаткам сбитых в Украине дронов, что эти боеприпасы имеют маркировку следующей партии иранского снабжения. На других сбитых дронах-признаки того, что они непосредственно изготовлены на территории России, потому что они маркируются специфическими буквами именно русской азбуки, которые отличаются от других, даже славянских групп.

В то же время, Гуменюк подчеркнула: показатель сбития 24 из 30 дронов в Одесской области (в ночь на 7 сентября) – очень высокий показатель работы ПВО. Особенно, если принимать во внимание тот факт, что было атаковано одновременно несколько объектов на разных направлениях.

"Обеспечить такую плотную оборону - достаточно мощная работа", - акцентировала пресс-секретарь.

По ее словам, враг атакует волнами, и в дроновых группах - разное количество таких снарядов, и все это зависит от тактики врага.

"Они могут рассредоточиться, перенаправляться над акваторией Черного моря. Они это используют, как средство защиты - то есть приглушения водной поверхностью, пытаются маневрировать, чтобы запутать системы ПВО, снизить их эффективность. Но все методы противника тщательно изучаются, чтобы им противодействовать", - добавила пресс-секретарь.

Кроме того, она рассказала, как жители Румынии, которая граничит с югом Одесской области, реагируют на удары по Подунавью.

"Удары по портам были новостью для наших соседей. Они очень много снимали и комментировали, выкладывали в социальных сетях и в румынских СМИ", - сказала Гуменюк.

Из-за этого к румынским коллегам обратились представители ГПСУ и Министерства иностранных дел по разъяснению опасности распространения такой информации.

"Сейчас пограничники из Румынии получили соответствующие задания и отслеживают, если жители Румынии ведут съемки (ударов РФ, последствий и т.д. - УНИАН), они предупреждают граждан о недопустимости этого", – заверила Гуменюк.

Обстрел Одесской области 7 сентября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 сентября враг в четвертый раз за последние пять суток нанес удар дронами по гражданской инфраструктуре юга Одесской области, в частности по портам и аграрным предприятиям.

По словам украинских военных, оккупанты увеличили количество ударных дронов, атакуя порты украинского Подунавья.

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