Энергетическую безопасность Украины накануне отопительного сезона подрывают не только российские атаки, но и непрозрачные закупки в государственных газовых компаниях, тормозящие добычу.

На фоне постоянных российских ударов по газовой инфраструктуре, которые уже вывели из строя до 60% добычи в восточных областях, Украина столкнулась с критической внутренней проблемой — срывом закупок оборудования. Об этом говорится в аналитическом материале The Page.

По данным издания, восстановление поврежденных объектов и бурение новых скважин тормозится из-за "бюрократии и непрозрачных закупочных процедур, где часто царит "ручной режим".

Ключевым объектом критики стало АО "Укргаздобыча" (часть НАК "Нафтогаз Украины"). Журналисты утверждают, что компания систематически срывает тендеры на поставку труб, являющихся "артериями" для добычи. Это приводит к судебным искам и задержкам в бурении.

Как подчеркивают авторы, "каждая неделя задержки в бурении – это минус в энергетическом балансе страны". Таким образом, неэффективное управление государственными закупками в стратегической отрасли становится столь же серьезным фактором риска для прохождения зимы, как и вражеские обстрелы.