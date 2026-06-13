ДТЭК инвестировал €2,4 млрд в экономику Украины с начала полномасштабной войны

Компания ДТЭК инвестировала в экономику Украины 2,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения и продолжает реализовывать проекты новой генерации, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Об этом во время энергетического митапа Forbes Ukraine "Энергия бизнеса 2026" рассказал директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

Об этом говорится в сообщении Forbes Ukraine.

Во время мероприятия Гелюх рассказал, как украинская энергосистема трансформируется в условиях войны и какие решения могут обеспечить ее устойчивость в будущем.

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В частности, он отметил, что с 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК подверглись 220 ударам. Три из восьми станций были оккупированы.

В то же время даже в условиях постоянных атак ДТЭК продолжает инвестировать в новую энергетическую инфраструктуру.

В частности, компания завершает строительство первой в Украине ветроэлектростанции, возведенной во время полномасштабной войны. После завершения строительства ее мощность составит 500 МВт, а общий объем инвестиций в проект – 650 млн евро.

Всего с начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал в экономику Украины 2,4 млрд евро.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим инвестором в экономику Украины в условиях войны.

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