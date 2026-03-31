В ЕС возникли разногласия по поводу ремонта нефтепровода 'Дружба', - Euractiv

Часть дипломатов отмечает, что существуют альтернативы нефтепроводу "Дружба".

Решение Украины не допускать миссию ЕС к инспектированию нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поставлялась в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование в столицах стран-членов ЕС и Брюсселе. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

""Неразумно", "загадка" и "непонятно" - вот некоторые слова, которыми в дипломатических кругах описывают препятствование Киевом работе группы, направленной для инспектирования нефтепровода", - отмечает издание.

Инспекционная группа ЕС уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения на посещение места последнего нападения на этот трубопровод. В публикации отмечается, что на данный момент это разрешение не предоставлено.

Видео дня

"Если блокировка "Дружбы" будет снята, выиграют все стороны", - отметил один из дипломатов ЕС, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Собеседник журналистов назвал задержку с допуском инспекционной группы на поврежденный объект "загадкой".

"ЕС хочет принять очередной пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, а Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и сейчас используют запасы или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика - проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", - добавил дипломат.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не хочет, чтобы нефтепровод "Дружба" ремонтировали. Часть дипломатов, с которыми общался Euractiv на условиях анонимности, отнеслись с пониманием к позиции украинского лидера.

"С человеческой точки зрения можно понять, почему не хочется ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны", - отметил один из дипломатов ЕС.

Другой собеседник считает, что можно найти альтернативы поставкам российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы найти можно. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте", - отметил источник.

Другие дипломаты подчеркнули, что это абсурдная ситуация, и напомнили, что Украина находится в состоянии войны.

Нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что из-за российского обстрела 27 января транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию был приостановлен.

Несмотря на это, Венгрия и Словакия обрушились с обвинениями на Украину и предприняли ряд якобы ответных шагов. В частности, 18 февраля Венгрия объявила о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Аналогичное решение приняла и Словакия.

Более того, Украина не получит аварийные киловатты от Словакии, ведь страна прекратила такие поставки электроэнергии.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отрезает Украину от газа. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, с замещением объема газа, который поставлялся через Венгрию, потенциально могут возникнуть проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: