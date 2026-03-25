Орбан по совету россиян отрезает Украину от газа: эксперты объяснили, чем это нам грозит

Этой зимой Украина получала почти половину импортируемого газа из Венгрии.

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении поставок газа в Украину сделано по совету российских политтехнологов и может вызвать проблемы в Украине. Как рассказал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, если Будапешт надолго отрежет Украину от "голубого топлива", нам может быть сложно восполнить эти объемы.

"Он нагнетает истерию специально под выборы, потому что россияне ему так советуют. Там же российские консультанты, и это никто не скрывает. Это политическое заявление. Это не Венгрия запрещает (поставки газа в Украину, – УНИАН). Это Орбан запрещает", – отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что венгерский премьер заявил о прекращении поставок газа в Украину накануне завершения отопительного сезона.

"Если бы Орбан хотел создать проблему для Украины, он бы сказал это где-то два месяца назад. Но если он сказал это, когда в Украине завершился отопительный сезон, то из этого следует вывод, что это исключительно политическое решение. В этом месяце из Венгрии к нам поступит около 200 с лишним миллионов кубометров газа. В следующем месяце – ноль. Но в следующем месяце и должно было быть почти ноль", – объяснил Рябцев.

Он добавил, что, учитывая высокие цены в Евросоюзе из-за войны на Ближнем Востоке, "сейчас никто в здравом уме не будет закупать газ по таким ценам".

Эксперт считает, что решение правительства Венгрии о прекращении поставок газа в Украину, как и решение Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии, противоречит европейскому законодательству. По его мнению, у "Укрэнерго", Оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" есть все основания судиться с венгерским правительством.

"Я думаю, пришло время как "Укрэнерго", так и украинскому оператору газотранспортной системы (ОГТСУ) и "Укртрансгазу" подготовить соответствующие документы. С шантажистом нужно было работать с самого начала жестко", – отметил эксперт.

В то же время Рябцев указал, что через Венгрию Украина получала почти половину импорта газа, и поэтому с замещением этого объема потенциально могут возникнуть проблемы.

"Если Орбан останется, будет очень трудно. Полностью заменить не получится. Через Польшу – это исключительно американский газ, который нужен и полякам. Из Румынии через вертикальный коридор – там ограниченные мощности и вряд ли мы сможем получить больше миллиарда кубометров в год", – пояснил эксперт.

Он добавил, что потенциально газ, поступающий в Украину через Венгрию, можно получать со словацкого направления, но есть риск, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо также прекратит поставки "голубого топлива" в Украину.

В свою очередь, как добавил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН, в этом осенне-зимнем периоде Украина получила через Венгрию около 6 миллиардов кубометров газа. Однако, по его мнению, сейчас остановка поставок не будет критичной для Украины.

Он отметил, что такими действиями Орбан пытается подогревать "антиукраинскую волну" в венгерском обществе, и эти заявления следует воспринимать как предвыборные.

"Это заявление, скорее всего, направлено на то, чтобы спровоцировать украинского президента Владимира Зеленского на новый конфликт, резкие заявления. После чего последует обострение, поднятие антиукраинской волны в Венгрии с месседжем, что только Орбан может защитить венгров от "страшных украинцев". Это чисто предвыборный трюк", – отметил он.

Споры с Венгрией и Словакией из-за транзита по "Дружбе"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что 27 января из-за российского удара транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" был приостановлен.

В то же время Венгрия и Словакия заявляют, что Украина затягивает с возобновлением транзита российской нефти. Обе страны, якобы в ответ, прекратили поставки дизельного топлива в Украину. При этом Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии Киеву. В то же время Будапешт блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

25 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину. По его словам, поставки голубого топлива будут возобновлены после возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Вас также могут заинтересовать новости: