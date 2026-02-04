Не все связано с тремя ТЭЦ: эксперт о ситуации с отоплением в Киеве

Он отметил, что, например, Дарницкая ТЭЦ подлежит восстановлению, но есть нюансы.

Несмотря на постоянные воздушные удары россиян, в большинстве многоэтажных домов Киева есть отопление.

Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире Киев24. "Не все в Киеве связано с тремя ТЭЦ. Даже несмотря на удары РФ, в домах большинства горожан есть тепло", - констатировал он.

Эксперт добавил, что не все сразу можно отремонтировать и дальнейшие удары будут приводить к уменьшению таких возможностей.

При этом он отметил, что, например, Дарницкая ТЭЦ подлежит восстановлению, но это вопрос финансов и времени.

Рябцев считает целесообразным установку автономных источников питания для наиболее критических домов, чтобы поддержать их жителей на время ремонтов.

Ситуация с отоплением в Киеве

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве 1100 многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления. Он сказал, что ждет конкретных ответов относительно четких сроков восстановления подачи тепла. Он отметил, что в Киеве бригады по восстановлению тепла и света истощены, поэтому количество бригад будет увеличено, чтобы была ротация работников.

В ночь на 3 февраля оккупанты нанесли очередной удар по украинской энергетике. Тогда россияне запустили 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды".

