Будут ли графики отключения света следующей зимой: эксперт дал ответ

Руководитель Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что крупнейшие столичные ТЭЦ будут отапливать жилье киевлян в следующем сезоне.

В Киеве следующей зимой будут графики отключений света, поскольку к тому времени не удастся компенсировать разрушенную РФ генерацию. Такой прогноз в эфире радио НВ сделал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Это означает, что будут графики ограничений, особенно в холодное время", – пояснил Александр Харченко.

Он пояснил, что к следующему отопительному сезону, в лучшем случае будет восстановлено не более 30% мощностей генерации, которые были в столице до 9 января 2026 года, то есть до масштабного обстрела РФ.

"Что касается электричества. Из того, что я могу понять, если мы восстановим 30% тех мощностей, которые были в Киеве до 9 января, то это будет большое счастье", - отметил эксперт.

Он также ожидает, что в столице запустят не менее 108-110 МВТ газотурбинных установок, которые уже в процессе установки.

"Это означает, что Киев, если у него будет достаточно финансовых ресурсов, может восстановить к следующему (отопительному – УНИАН) сезону до 250 МВТ общей мощности распределенной и, если очень повезет, до 450 МВТ мощности, которая была повреждена. Что в совокупности означает, что восстановлено около 40-45% мощности, которая была в Киеве до 9 января", - отметил эксперт.

В то же время Харченко ожидает, что "отопление и на Дарнице, и ТЭЦ-5, и ТЭЦ-6 будет в значительной степени восстановлено и готово к эксплуатации".

Атаки РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в результате чего взрывы прогремели во многих городах. В частности, в Ровно, Кропивницком, Харькове и других.

Со своей стороны, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Россия осуществила массированную атаку на энергетику Украины. По его словам, под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины.

В результате очередной вражеской атаки в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством. По данным Минэнерго, свет в столице временно включали не более чем на 2 часа в сутки.

8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключения, и часов со светом стало больше.

