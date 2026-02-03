Министр энергетики сделал заявление о восстановлении Дарницкой ТЭЦ в Киеве

Удары по теплоэлектроцентрали являются очередным военным преступлением России, отметил Шмыгаль.

Дарницкая ТЭЦ в Киеве понесла сильные повреждения в результате последней атаки российских оккупационных войск. Ее восстановление займет значительное время.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. В результате одной из самых массированных атак РФ по украинской энергетике повреждены объекты генерации и магистральные и распределительные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой и других областях. Ситуация в энергосистеме Украины сложная.

Шмыгаль подчеркнул, что столичная ТЭЦ-4 была ориентирована исключительно на производство тепла для людей. Удары по теплоэлектроцентрали являются очередным военным преступлением России.

"Очертили план работ по восстановлению. Будем откровенны, это займет значительное время. Министерство энергетики, Минразвития, город, коммунальные и частные предприятия оказывают всю помощь с оборудованием и специалистами", – добавил министр.

Он поручил проанализировать все возможные объекты коммунальной, частной и государственной собственности в районах, где могли бы временно находиться люди, дома которых остались без теплоснабжения. Также были обсуждены срочные меры по стабилизации системы.

"Сейчас проводится перераспределение ремонтных бригад и оборудования, а уже с завтрашнего дня к восстановлению тепломагистралей привлекают силы "Укртрансгаза". Также прорабатываем варианты подключения резервного теплоснабжения для домов, которые оказались в зоне длительного отключения", – рассказал глава Минэнерго.

Атака РФ по Дарницкой ТЭЦ

Во время атаки российских оккупантов по Киеву была существенно повреждена важная ТЭЦ, которая обеспечивала теплом дома в двух районах столицы. Как следствие – коммунальщикам пришлось слить воду из труб в более чем 1000 домов.

Впоследствии стало известно, что ТЭЦ-4 города Киева временно остановила свою работу в результате атаки российских оккупационных войск. Специалисты проводят обследование объекта и разрабатывают методы восстановления его работы. Обстрел произошел именно тогда, когда температура опустилась до самой низкой отметки в -25°C.

