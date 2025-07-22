В реальности новые меры ЕС вряд ли лишат Москву финансов.

Последний пакет санкций Европейского Союза вряд ли нанесет серьезный ущерб войне России против Украины. В связи с этим введение дополнительных санкций со стороны президента США Дональда Трампа остается одним из немногих экономических рычагов давления на Кремль.

Колумнист агентства Reuters Рон Буссо пишет, что нефтеперерабатывающие предприятия в Китае, Индии и Турции увеличили импорт российского сырья потому что оно оказалось дешевле, что снижает эффективность санкций.

Наибольшие потери от нового запрета, скорее всего, понесет Индия, на которую в прошлом году пришлось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году на российскую нефть также приходилось 38% индийского импорта.

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Новый запрет не распространяется на страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это значит, что наибольшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, которые смогут восполнить недостаток индийских НПЗ и экспортировать больше топлива в Европу.

Россия нашла, как обойти ограничения, включая обширный "теневой флот" танкеров, страховых и платежных схем, которые позволяют экспортировать нефть выше предельной цены. Под санкции за уклонение от первоначального предельного уровня цен попали всего 447 танкеров.

Однако Москва, скорее всего, найдет способ сгладить последствия новых санкций, возможно, за счет расширения "теневого флота" или сокрытия происхождения нефти с помощью перегрузки с судна на судно в океане.

Более того, Индия и Китай, скорее всего, продолжат покупать российскую нефть со скидкой, чтобы получить выгоду для внутреннего рынка, в то время как экспорт топлива, предназначавшийся для ЕС, перенаправят на другие рынки.

Таким образом, даже если на бумаге новое ограничение цен может привести к сокращению доходов России от продажи нефти, в реальности новые меры ЕС вряд ли лишат Москву финансов. Одним из способов нанести удар по финансам РФ может стать введение Трампом "вторичных санкций", согласно которым в отношении стран, покупающих нефть у Москвы, применят 100%-ые пошлины, если Кремль за 50 дней не договорится с Украиной о мире.

Трамп готовит санкции против России

Сенатор США Линдси Грэм пригрозил Владимиру Путину значительными последствиями, если он не выполнит условия Дональда Трампа и не согласится на компромисс по Украине.

При этом западные обозреватели не верят, что на Путина произвел хоть какое-то впечатление ультиматум Трампа. Журналисты The Telegraph призывают президента США действовать жестче - как с Ираном.

Кроме того, комментатор по особым вопросам агентства Reuters Хьюго Диксон указал, что США могут ударить по российским нефтяным доходам без рискованных "вторичных пошлин".

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