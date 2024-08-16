Данные о розничных продажах в Соединенных Штатах в четверг превзошли ожидания экспертов.

Цены на нефть демонстрируют рост вторую неделю подряд, поскольку последние новости из США усиливают оптимизм относительно спроса со стороны крупнейшего мирового нефтяного потребителя, пишет Reuters.

В пятницу, 16 августа, Brent упала на 15 центов, или 0,19%, до 80,89 долларов за баррель, тогда как WTI снизилась в цене на 25 центов, или 0,32%, до 77,91 доллара.

Впрочем, в целом на этой неделе фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 1,5%, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли примерно на 1,3%.

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Как сообщается, данные о розничных продажах в Соединенных Штатах в четверг превзошли экспертные ожидания. Также выяснилось, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на получение пособия по безработице. Это привело к более оптимистичному взгляду на экономический рост в США.

"Уменьшение беспокойства относительно рецессии в США помогло росту цен на нефть на этой неделе, поскольку лучшие, чем ожидалось, показатели розничных продаж и обращений по безработице развеяли опасения относительно более быстрого, чем ожидалось, ухудшения экономической ситуации в США", – говорит аналитик финансовой компании Pepperstone Майкл Браун.

Ближний Восток, как фактор роста

Кроме того, цены на нефть поддерживает риск новой войны между Израилем на Ираном. Напомним, ранее в Тегеране заявили, что страна намерена "наказать" Израиль за убийство политического лидера группировки ХАМАС, но полномасштабной войны Иран хочет избежать.

В свою очередь, Израиль якобы рассматривает вариант превентивного удара по Исламской Республике Иран.

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