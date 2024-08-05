Он возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел 4 августа совещание с руководителями армии и спецслужб, на котором, в частности, обсуждался вариант нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет считаться неизбежной, сообщает издание Ynet.

На совещании присутствовали министр обороны Израиля Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар. Оно проходило на фоне ожиданий ответного удара Ирана на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В свою очередь The Times of Israel отмечает, что Израиль не знает, чего ожидать от Ирана и его союзников, поэтому обсуждает различные варианты ответа на атаку или ее предотвращение. Один из таких вариантов, как пишет Ynet, это превентивный удар. Но он возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку.

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Иран собирается атаковать Израиль - детали

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать свою атаку уже сегодня, 5 августа.

Как пишет Axios, госсек созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками Штатов из числа стран "Группы семи" (G7). Американцы хотят попытаться хотя бы в последний момент организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их мести.

По словам Блинкена, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну.

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