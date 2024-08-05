Премьер-министр Израиля Нетаньяху уверяет, что его страна готова к любому нападению.

Иран дал понять, что хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, даже пригрозив отомстить за убийство на прошлой неделе одного из лидеров ХАМАС в своей столице.

Тегеран, который уже поклялся отомстить за убийство Исмаила Хании, заявил, что его цель - удержать Израиль от повторения подобных шагов, пишет Bloomberg.

"Укрепление стабильности и безопасности в регионе будет достигнуто путем наказания агрессора и создания сдерживания против Израиля и его авантюризма", - заявил представитель министерства иностранных дел Ирана журналистам в понедельник в Тегеране.

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Исламская Республика имеет право, в рамках международного права, наказать Израиль, но не хочет нагнетать напряженность на Ближнем Востоке, сказал представитель Нассер Канаани.

Израиль находится в "войне на нескольких фронтах против оси зла Ирана", заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

"Мы наносим удары по каждому из его орудий с большой силой. Мы готовы к любому сценарию - как наступательному, так и оборонительному", - отметил он.

На этот раз месть Ирана может быть более жестокой, учитывая явное смущение от убийства иностранного высокопоставленного лица в самом сердце его столицы. Его варианты варьируются от еще одного прямого нападения на Израиль до усиления атак на страну со стороны его доверенных лиц и нанесения ударов по израильским целям по всему миру.

Возможность удара Ирана по Израилю

США, которые направляют в регион эскадрилью истребителей и держат поблизости авианосец, чтобы помочь Израилю, оказывают давление на Нетаньяху, чтобы он удвоил усилия по достижению соглашения о прекращении огня с ХАМАС из-за их войны в Газе. США и арабские государства считают, что прекращение боевых действий на палестинской территории успокоит регион.

Министры иностранных дел Группы семи говорили в воскресенье о рисках региональной войны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует "срочная необходимость в деэскалации".

Блинкен сообщил своим коллегам из G-7, что атака на Израиль со стороны Ирана и Хезболлы может начаться уже в понедельник, сообщает Axios.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел 4 августа совещание с руководителями армии и спецслужб, на котором, в частности, обсуждался вариант нанесения превентивного удара по Ирану, если атака с его стороны будет считаться неизбежной, сообщает издание Ynet.

Хания был убит всего через несколько часов после смертоносного авиаудара в Бейруте по Фуаду Шукру, высокопоставленному командиру Хезболлы. Израиль заявил, что несет ответственность за этот удар, и обвинил Шукра в организации ракетного удара по контролируемым Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей и подростков, игравших в футбол.

Хезболла, которая ведет перестрелку с Израилем через границу Ливана с начала войны в Газе в октябре, также пригрозила нанести ответный удар еврейскому государству. Шиитская группировка может действовать в координации с Ираном, своим спонсором.

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