Потребительские цены в Америке умеренно выросли в прошлом месяце, а существенный рост инфляции замедлился до уровня ниже 3%.

В четверг, 15 августа, цены на нефть выросли благодаря оптимистичным настроениям относительно снижения процентной ставки в США, которое должно способствовать повышению экономической активности и большему потреблению топлива. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 17 центов, или 0,21%, до 79,93 долларов за баррель, в то время как американская WTI подорожала на 21 цент, или 0,27%, до 77,19 доллара за баррель.

Цены также поддержали беспокойство инвесторов относительно возможной реакции Ирана на убийство политического лидера палестинской группировки ХАМАС в прошлом месяце.

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Ранее иранские чиновники заявили, что только соглашение о прекращении огня в Газе удержит Иран от прямой мести Израилю. При этом Тегеран дал понять, что хочет избежать полномасштабной войны.

В теории можно было ожидать еще большего роста цен на нефть, однако их сдержало беспокойство относительно замедления глобального спроса.

"Ожидается, что цены на нефть останутся под давлением в будущем, поскольку сохраняются опасения, что глобальный спрос, особенно в Китае, будет вялым", – говорит аналитик финансовой компании Nomura Securities Юки Такасима.

Рост цен на нефть – главные факторы

Напомним, в начале недели цены на "черное золото" существенно подскочили. Среди причин этого эксперты называли напряженность на Ближнем Востоке. Еще один важный фактор – снижение опасений относительно рецессии в США.

Отметим, что на прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,7%, тогда как West Texas Intermediate продемонстрировала рост на 4,5%.

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