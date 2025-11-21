Некоторые аналитики не верят в заключение мирного соглашения.

Цены на нефть утром 21 ноября продолжили стремительное падение на фоне продвижения США мирного соглашения между Россией и Украиной, которое может увеличить предложение нефти на мировом рынке, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:25 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,14 доллара, до 62,24 доллара за баррель, после падения на 0,2% на предыдущей сессии. Американская нефть марки WTI подешевела на 1,20 доллара, до 57,80 доллара за баррель, после падения на 0,5% по итогам сессии 20 ноября.

По итогу текущей торговой недели, оба нефтяных эталона могут подешеветь более чем на 2,5% из-за опасений трейдеров относительно переизбытка сырья на рынке, "что уничтожит большую часть прибыли прошлой недели".

Видео дня

"Нефть продолжила падение, поскольку Зеленский согласился работать над "мирным планом", разработанным США и Россией", - отметили аналитики инвестиционного банка Saxo в сообщении для клиентов.

В то же время некоторые аналитики выразили скептицизм относительно того, как быстро может быть заключено мирное соглашение.

"Заключение соглашения не является определенным", - отметили эксперты ANZ в сообщении для клиентов, добавив, что Украина неоднократно отклоняла требования России как неприемлемые.

Эксперты добавляют, что участники рынка сомневаются в эффективности американских санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти", которые вступают в силу сегодня, 21 ноября. Издание напоминает, что США разрешили покупателям до 13 декабря вести переговоры с "Лукойлом" о продаже международных активов.

В то же время, как отмечают в Bloomberg, в случае, если санкции будут действенными, почти 48 миллионов баррелей нефти могут остаться на воде. Индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы после многих лет использования более дешевой нефти из РФ, включая Reliance Industries Ltd., которая заявила, что прекратит переработку российских сортов на части своего крупного нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре.

"Мирный план" США по завершению российско-украинской войны

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация о новом "мирном плане" завершения российско-украинской войны. Он якобы состоит из 28 пунктов, среди которых, кроме уже известных требований РФ по Донбассу, сокращение численности украинской армии и закрепление статуса русского языка, а также там есть реинтеграция России в мировую экономику. Украина же должна получить гарантии безопасности и помощь в восстановлении.

По данным источников журналистов, США требуют от Украины согласиться на мирный план до 27 ноября.

Со своей стороны, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к работе над мирным планом американской стороны, но добавила, что земля не продается.

